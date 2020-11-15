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Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области перевалило за 20 тысяч человек

За сутки в регионе добавилось 176 заразившихся

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На воскресенье, 15 ноября, число заболевших коронавирусом в Новосибирской области составило 20 001 человек, за сутки добавилось 176 заразившихся, сообщает оперативный штаб.

Из больниц выписаны 83 пациента, общее число выздоровевших составило 16 307 человек.

В больницах находятся 56 детей с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него, взрослых пациентов в стационарах Новосибирска — 3 790.

В районные больницы госпитализированы 1748 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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Напомним, что правительство Новосибирской области приняло постановления о новых ограничениях — рассказываем, что закроется с понедельника.

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