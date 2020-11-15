Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области перевалило за 20 тысяч человек

На воскресенье, 15 ноября, число заболевших коронавирусом в Новосибирской области составило 20 001 человек, за сутки добавилось 176 заразившихся, сообщает оперативный штаб.
Из больниц выписаны 83 пациента, общее число выздоровевших составило 16 307 человек.
В больницах находятся 56 детей с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него, взрослых пациентов в стационарах Новосибирска — 3 790.
В районные больницы госпитализированы 1748 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Напомним, что правительство Новосибирской области приняло постановления о новых ограничениях — рассказываем, что закроется с понедельника.