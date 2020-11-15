За сутки от коронавируса умерли сразу 7 человек

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек, сообщает оперативный штаб.
В числе погибших мужчины в возрасте 46 лет, 72 и 81 года, женщины в возрасте 65 и 68 лет, две 71-летние женщины. Всего на текущий момент в регионе от коронавируса скончались 655 человек.
Сейчас в реанимациях находятся 157 пациентов, 66 из них подключены к аппарату ИВЛ.
Общее число заболевших инфекцией составляет 20 001 человек.
Ранее мы публиковали историю 67-летней сибирячки, которая месяц боролась с коронавирусом и в итоге победила.