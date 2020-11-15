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За сутки от коронавируса умерли сразу 7 человек

Общее число заболевших инфекцией составляет 20 001 человек

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Самому молодому умершему было всего 46 лет

Самому молодому умершему было всего 46 лет

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В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек, сообщает оперативный штаб.

В числе погибших мужчины в возрасте 46 лет, 72 и 81 года, женщины в возрасте 65 и 68 лет, две 71-летние женщины. Всего на текущий момент в регионе от коронавируса скончались 655 человек.

Сейчас в реанимациях находятся 157 пациентов, 66 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Общее число заболевших инфекцией составляет 20 001 человек.

Ранее мы публиковали историю 67-летней сибирячки, которая месяц боролась с коронавирусом и в итоге победила.

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