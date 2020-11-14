Еще 4 новосибирца умерли от COVID-19 — самой молодой было 57 лет

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека
Оперштаб Новосибирской области сообщил о том, что от коронавируса в регионе скончались еще четыре пациента.
— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек, — говорится в сообщении.
В реанимациях лежат 166 пациентов, 50 из них подключены к аппарату ИВЛ.
— Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3784 жителя региона, — добавили в оперштабе.
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В пятницу, 13 ноября, региональный оперштаб сообщал еще о четырех умерших.
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