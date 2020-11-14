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Еще 4 новосибирца умерли от COVID-19 — самой молодой было 57 лет

Общее количество умерших в регионе — 648 человек

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Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус

Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус

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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека

Оперштаб Новосибирской области сообщил о том, что от коронавируса в регионе скончались еще четыре пациента.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщины в возрасте 57 лет, 71 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 648 человек, — говорится в сообщении.

В реанимациях лежат 166 пациентов, 50 из них подключены к аппарату ИВЛ.

— Всего в Новосибирской области сделано 821 562 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3784 жителя региона, — добавили в оперштабе.

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Если вы были знакомы с кем-то из умерших и знаете, как протекала болезнь, сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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В пятницу, 13 ноября, региональный оперштаб сообщал еще о четырех умерших.

Ранее мы публиковали историю 67-летней сибирячки, которая месяц боролась с коронавирусом и в итоге победила.

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