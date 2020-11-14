В России за сутки почти 23 тысячи человек заразились COVID — это снова максимум

В России новый рекорд по приросту заразившихся коронавирусной инфекцией:
На днях глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, на борьбу инфекцией мобилизована вся система здравоохранения. Развернуто 260 тысяч коек, 82% из них уже заняты.
— Для того чтобы организовать максимально медицинскую помощь, сегодня развернуто в стране 260 тысяч коек и 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня составляет на уровне 82%. Есть регионы, по которым мы видим дефицит конечного фонда — 53 субъекта, где занятость коек составляет выше 80%, и по ним дополнительно принимаются решения по развертыванию, — цитирует Мурашко ТАСС.
В мире зафиксировано более 53 миллионов случаев коронавируса. В лидерах по-прежнему США (10,7 миллиона заболеваний), Индия (8,7 миллиона) и Бразилия (5,8 миллиона). На четвертом месте оказалась Франция, где зафиксировано 1,9 миллиона случаев. Пятерку замыкает Россия. На днях в ВОЗ заявили, что для того, чтобы пандемия ковида закончилась, необходимо привить около 70% населения мира.