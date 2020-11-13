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Новая статистика от оперштаба: ковид обнаружили у 184 новосибирцев

Всего коронавирусом в регионе заразились 19 639 человек

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В больницах находятся 3782 пациента

В больницах находятся 3782 пациента

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В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 184 человека

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 184 человек, об этом сообщает оперштаб.

— По данным оперативного штаба на утро 13 ноября, в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19, 184 — за сутки, в том числе у 1267 детей. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением — 128 за сутки, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находятся 62 ребенка с коронавирусом и подозрением на него, взрослых пациентов — 3782.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1724 пациента, — добавили в оперштабе.

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Накануне, 12 ноября, оперштаб сообщил о 178 новых случаях заражения.

На этой неделе, 11 ноября, стало известно, что депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко ушел на больничный с симптомами коронавируса. Он рассказал НГС, как переносит болезнь.

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