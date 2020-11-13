Новая статистика от оперштаба: ковид обнаружили у 184 новосибирцев

В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 184 человек, об этом сообщает оперштаб.



— По данным оперативного штаба на утро 13 ноября , в регионе выявлено 19 639 случаев COVID-19 , 184 — за сутки, в том числе у 1267 детей. 16 063 пациента выписаны с выздоровлением — 128 за сутки, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находятся 62 ребенка с коронавирусом и подозрением на него, взрослых пациентов — 3782.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1724 пациента, — добавили в оперштабе.