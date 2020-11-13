Новая статистика от оперштаба: ковид обнаружили у 184 новосибирцев

В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 184 человека
В Новосибирской области коронавирус обнаружили ещё у 184 человек, об этом сообщает оперштаб.
— По данным оперативного штаба на утро
В больницах находятся 62 ребенка с коронавирусом и подозрением на него, взрослых пациентов — 3782.
— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1724 пациента, — добавили в оперштабе.
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Накануне, 12 ноября, оперштаб сообщил о 178 новых случаях заражения.
На этой неделе, 11 ноября, стало известно, что депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко ушел на больничный с симптомами коронавируса. Он рассказал НГС, как переносит болезнь.