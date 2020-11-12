Каждый седьмой переболевший COVID в тяжелой форме может заразиться во второй раз

15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут заразиться повторно
Около 15% граждан, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, могут вновь заразиться коронавирусом из-за особенностей иммунитета. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени
Вакцинация от коронавируса всех желающих может занять около года, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Гинцбурга.
— Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что всех, кто захотел и кого надо, мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... Такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце, — отметил Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба.
Ученый уточнил, что пострегистрационные испытания вакцины могут завершиться в мае-июне 2021 года.