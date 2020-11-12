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Каждый седьмой переболевший COVID в тяжелой форме может заразиться во второй раз

Об этом заявили разработчики вакцины

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По словам Гинцбурга, доступная вакцина для россиян появится в январе-феврале

По словам Гинцбурга, доступная вакцина для россиян появится в январе-феврале

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15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут заразиться повторно

Около 15% граждан, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, могут вновь заразиться коронавирусом из-за особенностей иммунитета. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Центр занимается разработкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вакцинация от коронавируса всех желающих может занять около года, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Гинцбурга.

— Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что всех, кто захотел и кого надо, мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... Такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце, — отметил Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба.

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Ученый уточнил, что пострегистрационные испытания вакцины могут завершиться в мае-июне 2021 года.

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