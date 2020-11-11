Минздрав объявил о начале массового выпуска вакцины от коронавируса

Вакцина «Спутник V» запускается в массовое производство. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что производители уже отработали технические регламенты выпуска вакцины против коронавируса.
— Первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство, — цитирует министра ТАСС.
Заявление Мурашко сделал сегодня на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС, которая прошла в онлайн-формате.
Согласно рекомендациям Минздрава, в первую очередь будут прививать от коронавируса работников медицинских и образовательных организаций, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, общепита, а также полицейских, студентов и призывников. Ранее говорилось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
Какие еще вакцины от коронавируса сейчас разрабатываются в мире и на какой стадии находятся исследования, можно прочитать в нашем материале.