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Минздрав объявил о начале массового выпуска вакцины от коронавируса

Сегодня «Спутник V» поступила в гражданский оборот

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Вакцину начали распространять по регионам

Вакцину начали распространять по регионам

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Вакцина «Спутник V» запускается в массовое производство. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он заявил, что производители уже отработали технические регламенты выпуска вакцины против коронавируса.

— Первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство, — цитирует министра ТАСС.

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Заявление Мурашко сделал сегодня на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС, которая прошла в онлайн-формате.

Согласно рекомендациям Минздрава, в первую очередь будут прививать от коронавируса работников медицинских и образовательных организаций, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты, общепита, а также полицейских, студентов и призывников. Ранее говорилось, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Какие еще вакцины от коронавируса сейчас разрабатываются в мире и на какой стадии находятся исследования, можно прочитать в нашем материале.

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МинздравМихаил Мурашкопандемиявакцина от коронавирусакоронавирус
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