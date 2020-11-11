«Не чувствую даже нашатырь, болею достаточно тяжело»: у депутата горсовета Сергея Бойко — симптомы ковида

Депутат горсовета Сергей Бойко ушел на больничный с симптомами ковида
Сергей Бойко — руководитель новосибирского штаба Навального и депутат горсовета — самоизолировался из-за возможного заражения ковидом. У политика — температура, потеря обоняния и низкая сатурация, что типично для коронавирусной инфекции.
— Через неделю после сессии горсовета поднялась температура. Сейчас скачет от 37 до 39, сатурация 93%, состояние так себе. На четвертый день полностью пропали запахи. Не чувствуется даже нашатырь. Ощущения занятные. Кому-то, наверное, везет, и для него «коронавирус не страшнее гриппа», мне меньше повезло, болею достаточно тяжело. Но нагрузку на новосибирское здравоохранение пока не создаю, надеюсь обойтись, — рассказал Сергей Бойко журналисту НГС.
Тест на коронавирус депутат пока не делал. По его словам, «и так 100% понятно, что это такое», поэтому он старается не выходить из дома без необходимости.
В пресс-центре горсовета затруднились сказать, сколько всего депутатов сейчас болеют. Информацию о своих больничных обязаны предоставлять только четверо (всего в горсовете 50 человек) — те, кто получает зарплату за депутатство.
Выборы в горсовет прошли 13 сентября. Сергей Бойко победил вице-спикера с отрывом в 4% голосов.
На прошлой неделе, 5 ноября, стало известно о болезни первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Он был госпитализирован также с симптомами коронавируса, отправился на больничный.