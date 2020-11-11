11 ноября среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 76.40
eur 90.36
Тема дняПропажа денег из ячейки в «Альфа-Банке»

Все новости

Все новости

«Не чувствую даже нашатырь, болею достаточно тяжело»: у депутата горсовета Сергея Бойко — симптомы ковида

Температура поднялась через неделю после сессии горсовета, до этого у Бойко был отрицательный анализ

3 626
49Обсудить

Поделиться

Сергей Бойко рассказал, что тяжело переносит болезнь — температура скачет, уровень кислорода в крови сильно упал

Сергей Бойко рассказал, что тяжело переносит болезнь — температура скачет, уровень кислорода в крови сильно упал

Поделиться

Депутат горсовета Сергей Бойко ушел на больничный с симптомами ковида

Сергей Бойко — руководитель новосибирского штаба Навального и депутат горсовета — самоизолировался из-за возможного заражения ковидом. У политика — температура, потеря обоняния и низкая сатурация, что типично для коронавирусной инфекции.

— Через неделю после сессии горсовета поднялась температура. Сейчас скачет от 37 до 39, сатурация 93%, состояние так себе. На четвертый день полностью пропали запахи. Не чувствуется даже нашатырь. Ощущения занятные. Кому-то, наверное, везет, и для него «коронавирус не страшнее гриппа», мне меньше повезло, болею достаточно тяжело. Но нагрузку на новосибирское здравоохранение пока не создаю, надеюсь обойтись, — рассказал Сергей Бойко журналисту НГС.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Тест на коронавирус депутат пока не делал. По его словам, «и так 100% понятно, что это такое», поэтому он старается не выходить из дома без необходимости.

В пресс-центре горсовета затруднились сказать, сколько всего депутатов сейчас болеют. Информацию о своих больничных обязаны предоставлять только четверо (всего в горсовете 50 человек) — те, кто получает зарплату за депутатство.

Выборы в горсовет прошли 13 сентября. Сергей Бойко победил вице-спикера с отрывом в 4% голосов.

На прошлой неделе, 5 ноября, стало известно о болезни первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Он был госпитализирован также с симптомами коронавируса, отправился на больничный.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

Сергей Бойкогорсоветкоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (49)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...