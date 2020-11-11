«Не чувствую даже нашатырь, болею достаточно тяжело»: у депутата горсовета Сергея Бойко — симптомы ковида

Сергей Бойко — руководитель новосибирского штаба Навального и депутат горсовета — самоизолировался из-за возможного заражения ковидом. У политика — температура, потеря обоняния и низкая сатурация, что типично для коронавирусной инфекции.

— Через неделю после сессии горсовета поднялась температура. Сейчас скачет от 37 до 39, сатурация 93%, состояние так себе. На четвертый день полностью пропали запахи. Не чувствуется даже нашатырь. Ощущения занятные. Кому-то, наверное, везет, и для него «коронавирус не страшнее гриппа», мне меньше повезло, болею достаточно тяжело. Но нагрузку на новосибирское здравоохранение пока не создаю, надеюсь обойтись, — рассказал Сергей Бойко журналисту НГС.