Еще 185 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

Ранее губернатор заявил о том, что ситуацию в регионе удалось стабилизировать, но она по-прежнему остается напряженной, поэтому необходимо вводить дополнительные меры. Так, со следующей недели власти Новосибирской области могут ввести новые коронавирусные ограничения — они коснутся работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в ТРЦ.



Тем временем в поликлиниках Новосибирска люди с коронавирусом сидят рядом со здоровыми. В октябре редактор НГС Елена Гурьянова заболела коронавирусом. В ноябре она пошла закрывать больничный. Попасть к врачу ей удалось всего через два часа, но люди в очереди рассказывали душераздирающие истории. Кто-то в прошлый раз успел провести здесь целый день, кто-то пришел с явными симптомами коронавируса, а кто-то задыхался ночью и собирался умолять врачей дать направление хотя бы на рентген. Истории людей из очереди — в репортаже Елены Гурьяновой.