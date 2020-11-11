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Еще 185 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

В больницах сегодня лежат 3929 взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него

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Всего в Новосибирской области сделано <nobr class="_">791 343</nobr> теста на коронавирус<br>

Всего в Новосибирской области сделано 791 343 теста на коронавирус

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Коронавирус обнаружили еще у 185 жителей Новосибирской области, сообщили в оперштабе региона.

— По данным оперативного штаба на утро 11 ноября, в регионе выявлено 19 277 случаев COVID-19 (+185 за сутки), в том числе у 1252 детей. 15 791 пациент выписан с выздоровлением (+176 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Госпитализированы 53 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3929.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1735 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 4182 жителя региона, 58 522 человека сняты с меднаблюдения.

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Ранее губернатор заявил о том, что ситуацию в регионе удалось стабилизировать, но она по-прежнему остается напряженной, поэтому необходимо вводить дополнительные меры. Так, со следующей недели власти Новосибирской области могут ввести новые коронавирусные ограничения — они коснутся работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров в ТРЦ.

Тем временем в поликлиниках Новосибирска люди с коронавирусом сидят рядом со здоровыми. В октябре редактор НГС Елена Гурьянова заболела коронавирусом. В ноябре она пошла закрывать больничный. Попасть к врачу ей удалось всего через два часа, но люди в очереди рассказывали душераздирающие истории. Кто-то в прошлый раз успел провести здесь целый день, кто-то пришел с явными симптомами коронавируса, а кто-то задыхался ночью и собирался умолять врачей дать направление хотя бы на рентген. Истории людей из очереди — в репортаже Елены Гурьяновой.

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