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Соседи жестят: изучаем, какие ковидные запреты есть в других регионах (нас ждут такие же?)

В некоторых городах детей не пускают без родителей в ТРЦ. А где-то в автобусах можно ездить только в перчатках

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В Новосибирской области уже&nbsp;19 тысяч подтвержденных случаев COVID-19<br>

В Новосибирской области уже 19 тысяч подтвержденных случаев COVID-19

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В Новосибирской области режим повышенной готовности, который обязывает нас носить маски в общественных местах, продлен до конца года. Вдобавок к этому губернатор анонсировал дополнительные коронавирусные ограничения — 16 ноября власти собираются на две недели приостановить работу фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров, которые находятся в торговых центрах. Более серьезные запреты, как весной, пока не обсуждаются. Почему — мы уже объясняли (вот пять причин). Интересно, а как обстоят дела в ближайших регионах? И влияют ли жесткие ограничения на ситуацию с коронавирусом? Ситуацию у соседей изучила Алина Каур.

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Томская область

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

14 371 случай выявлен с начала пандемии. 131 человек умер от коронавируса.

За последние сутки зафиксирован антирекорд — в регионе выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас Томская область находится на 34-м месте по приросту заболевших коронавирусом.

Губернатор продлил режим ограничений в Томской области пока до 1 декабря. Ограничения для бизнеса не планируются. Также глава региона рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, просят сидеть на самоизоляции до 29 ноября. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия. Также действует обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте. Общепит, как и в Новосибирской области, не работает с 00:00 до 06:00.

Студенты колледжей и техникумов Томской области учатся по смешанной схеме: часть занятий проходит очно, а часть — дистанционно. Занятия в детских учреждениях дополнительного образования разрешены только в дистанционном формате. Большинство школьников в регионе начали учиться в очном режиме с 9 ноября. Исключением стали лишь 12 школ — несколько классов там будут заниматься дистанционно.

Омская область

17 899 случаев заражения. 434 человека умерли.

Регион находится на 19-м месте по темпам прироста инфицированных. За последние сутки в Омской области также зафиксирован антирекорд — выявлено 223 новых случая коронавирусной инфекции.

Местный губернатор пока продлил режим повышенной готовности до 30 ноября. Из рекомендаций: перевести на удаленку всех, кого можно. В общественном транспорте омичи должны носить не только маски, но и перчатки. Также в Омской области запрещена работа заведений общепита в ночное время. С 1 ноября кафе и рестораны закрыты с 00:00 до 06:00.

В регионе продлены школьные каникулы до 14 ноября. Кроме того, на это время прекратили работу кружки, школы искусств и спортивные секции (исключение действует только для сборных регионального и национального уровня). Омским школьникам запретили посещать кинотеатры, торговые центры и заведения общепита без сопровождения родителей. Все омские вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября. В Омской области запрещены массовые мероприятия. А местным молодоженам запретили приглашать гостей в ЗАГС — регистрация проходит только при участии жениха и невесты.

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Последний месяц официальная сводка показывает максимальный прирост с начала пандемии, госпитализировать пациентов удается после митингов у здания Минздрава, а в аптеках по-прежнему дефицит препаратов. На прошлой неделе местный губернатор отправил в отставку министра здравоохранения региона.

Красноярский край

29 584 случая заражения. 752 человека умерли.

Антирекорд был зафиксирован 9 ноября — в регионе выявили 329 зараженных человек. Край занимает 8-е место среди субъектов РФ по приросту заболевших COVID-19.

Местные власти запретили жителям пользоваться Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах из-за COVID-19. Также дети до 14 лет не допускаются в ТРЦ без сопровождения родителей.

С 3 ноября здесь запрещено проводить в кафе и ресторанах семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Для работы заведений общественного питания продолжает действовать правило — расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м. Помимо этого, в регионе с 3 ноября все спортивные мероприятия проходят без зрителей, а краевые и муниципальные спортивные объекты временно приостановили оказание услуг населению.

Кемеровская область

17 195 случаев заражения. 274 человека умерли.

Антирекорд в регионе был зафиксирован 5 ноября — тогда выявили 198 заразившихся. Регион на 26-м месте по приросту.

Режим повышенной готовности на территории Кузбасса продлен до 30 ноября. С 23:00 до 06:00 приостанавливаются организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания. Работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, но требования относятся не ко всем организациям. Школьников и студентов колледжей, техникумов перевели на дистанционку до 22 ноября.

Алтайский край

21 499 случаев заражения. 388 человек умерли.

По данным на 10 ноября, зафиксировано 234 новых случая за сутки. Это сильно меньше предыдущего антирекорда — 305 человек за сутки. Край сейчас на 17-м месте по приросту — это худший показатель из всех сибирских регионов.

На территории Алтайского края введен обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте. В регионе также действует обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Республика Алтай

8908 случаев заражения. 20 человек умерли.

По данным на 10 ноября, в регионе выявлено 100 новых случаев. Антирекорд был зафиксирован 23 октября — 219 человек за сутки. Республика сейчас на 64-м месте по приросту — это лучший показатель из всех сибирских регионов.

В республике режим повышенной готовности, как и в Новосибирской области, продлен до конца года. Учащиеся 1–4-х классов находятся на каникулах до 14 ноября. Школьники 5–10-х классов на дистанционке до 14 ноября. В регионе сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, продолжает действовать масочный режим, под запретом любые массовые мероприятия. Руководителям всех предприятий рекомендовано по возможности перевести своих сотрудников на удаленку.

Работа общепита запрещена с 22:00 до 08:00.

Как вы считаете, нужно ли ужесточать меры в Новосибирской области?

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