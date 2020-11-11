Соседи жестят: изучаем, какие ковидные запреты есть в других регионах (нас ждут такие же?)

14 371 случай выявлен с начала пандемии. 131 человек умер от коронавируса.



За последние сутки зафиксирован антирекорд — в регионе выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас Томская область находится на 34-м месте по приросту заболевших коронавирусом.

Губернатор продлил режим ограничений в Томской области пока до 1 декабря. Ограничения для бизнеса не планируются. Также глава региона рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, просят сидеть на самоизоляции до 29 ноября. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия. Также действует обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте. Общепит, как и в Новосибирской области, не работает с 00:00 до 06:00 .

Студенты колледжей и техникумов Томской области учатся по смешанной схеме: часть занятий проходит очно, а часть — дистанционно. Занятия в детских учреждениях дополнительного образования разрешены только в дистанционном формате. Большинство школьников в регионе начали учиться в очном режиме с 9 ноября. Исключением стали лишь 12 школ — несколько классов там будут заниматься дистанционно.