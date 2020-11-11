Соседи жестят: изучаем, какие ковидные запреты есть в других регионах (нас ждут такие же?)

В Новосибирской области режим повышенной готовности, который обязывает нас носить маски в общественных местах, продлен до конца года. Вдобавок к этому губернатор анонсировал дополнительные коронавирусные ограничения — 16 ноября власти собираются на две недели приостановить работу фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров, которые находятся в торговых центрах. Более серьезные запреты, как весной, пока не обсуждаются. Почему — мы уже объясняли (вот пять причин). Интересно, а как обстоят дела в ближайших регионах? И влияют ли жесткие ограничения на ситуацию с коронавирусом? Ситуацию у соседей изучила Алина Каур.
Томская область
За последние сутки зафиксирован антирекорд — в регионе выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19. Сейчас Томская область находится на 34-м месте по приросту заболевших коронавирусом.
Губернатор продлил режим ограничений в Томской области пока до 1 декабря. Ограничения для бизнеса не планируются. Также глава региона рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, просят сидеть на самоизоляции до 29 ноября. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия. Также действует обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте. Общепит, как и в Новосибирской области, не работает с
Студенты колледжей и техникумов Томской области учатся по смешанной схеме: часть занятий проходит очно, а часть — дистанционно. Занятия в детских учреждениях дополнительного образования разрешены только в дистанционном формате. Большинство школьников в регионе начали учиться в очном режиме с 9 ноября. Исключением стали лишь 12 школ — несколько классов там будут заниматься дистанционно.
Омская область
Регион находится на 19-м месте по темпам прироста инфицированных. За последние сутки в Омской области также зафиксирован антирекорд — выявлено 223 новых случая коронавирусной инфекции.
Местный губернатор пока продлил режим повышенной готовности до 30 ноября. Из рекомендаций: перевести на удаленку всех, кого можно. В общественном транспорте омичи должны носить не только маски, но и перчатки. Также в Омской области запрещена работа заведений общепита в ночное время. С 1 ноября кафе и рестораны закрыты с
В регионе продлены школьные каникулы до 14 ноября. Кроме того, на это время прекратили работу кружки, школы искусств и спортивные секции (исключение действует только для сборных регионального и национального уровня). Омским школьникам запретили посещать кинотеатры, торговые центры и заведения общепита без сопровождения родителей. Все омские вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября. В Омской области запрещены массовые мероприятия. А местным молодоженам запретили приглашать гостей в ЗАГС — регистрация проходит только при участии жениха и невесты.
Последний месяц официальная сводка показывает максимальный прирост с начала пандемии, госпитализировать пациентов удается после митингов у здания Минздрава, а в аптеках по-прежнему дефицит препаратов. На прошлой неделе местный губернатор отправил в отставку министра здравоохранения региона.
Красноярский край
Антирекорд был зафиксирован 9 ноября — в регионе выявили 329 зараженных человек. Край занимает 8-е место среди субъектов РФ по приросту заболевших COVID-19.
Местные власти запретили жителям пользоваться Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах из-за COVID-19. Также дети до 14 лет не допускаются в ТРЦ без сопровождения родителей.
С 3 ноября здесь запрещено проводить в кафе и ресторанах семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Для работы заведений общественного питания продолжает действовать правило — расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м. Помимо этого, в регионе с 3 ноября все спортивные мероприятия проходят без зрителей, а краевые и муниципальные спортивные объекты временно приостановили оказание услуг населению.
Кемеровская область
Антирекорд в регионе был зафиксирован 5 ноября — тогда выявили 198 заразившихся. Регион на 26-м месте по приросту.
Режим повышенной готовности на территории Кузбасса продлен до 30 ноября. С
Алтайский край
По данным на 10 ноября, зафиксировано 234 новых случая за сутки. Это сильно меньше предыдущего антирекорда — 305 человек за сутки. Край сейчас на 17-м месте по приросту — это худший показатель из всех сибирских регионов.
На территории Алтайского края введен обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте. В регионе также действует обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Республика Алтай
8908 случаев заражения. 20 человек умерли.
По данным на 10 ноября, в регионе выявлено 100 новых случаев. Антирекорд был зафиксирован 23 октября — 219 человек за сутки. Республика сейчас на 64-м месте по приросту — это лучший показатель из всех сибирских регионов.
В республике режим повышенной готовности, как и в Новосибирской области, продлен до конца года. Учащиеся
Работа общепита запрещена с