«Структура заболеваемости поменялась»: коронавирус стали реже находить у новосибирцев старше 65 лет

Новосибирцы старше 65 лет стали реже болеть коронавирусом
В Новосибирской области изменилась структура заболеваемости коронавирусом — число заболевших старше 65 лет снижается.
— Наиболее вовлеченные в процесс коронавирусной инфекции — взрослое население, 30–49 лет. Далее у нас идет 50–64 года и старше 65 лет. В динамике за сентябрь — октябрь мы видим, что структура заболеваемости поменялась по показателям. Потому что мы активно применяли меры профилактические для 65 лет и старше, и показатель снизился. Наиболее пораженный возраст за отчетную неделю — 30–49, 54–60 лет — это работающее население, — сказал Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора Новосибирской области, во время оперативного совещания в правительстве НСО 9 ноября.
В сентябре Роспотребнадзор огласил результаты исследования коллективного иммунитета в Новосибирской области. Мы показывали в одной картинке, люди каких профессий болеют чаще всего.
За сутки коронавирус в регионе обнаружили у 174 человек. При этом министр здравоохранения НСО Константин Хальзов отметил, что система медицинской помощи работает максимально напряженно.
Кроме этого, власти обсудили возможность введения новых ограничительных мер для торговых центров. Возможно, они начнут действовать уже на следующей неделе.