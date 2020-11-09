«Структура заболеваемости поменялась»: коронавирус стали реже находить у новосибирцев старше 65 лет

В Новосибирской области изменилась структура заболеваемости коронавирусом — число заболевших старше 65 лет снижается.

— Наиболее вовлеченные в процесс коронавирусной инфекции — взрослое население, 30–49 лет. Далее у нас идет 50–64 года и старше 65 лет. В динамике за сентябрь — октябрь мы видим, что структура заболеваемости поменялась по показателям. Потому что мы активно применяли меры профилактические для 65 лет и старше, и показатель снизился. Наиболее пораженный возраст за отчетную неделю — 30–49, 54–60 лет — это работающее население, — сказал Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора Новосибирской области, во время оперативного совещания в правительстве НСО 9 ноября.

