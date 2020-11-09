«Почему это стало возможным?»: губернатор НСО потребовал проверить больницу, где жестко обошлись с ребенком

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал проверить работу туберкулезной больницы, в которой медсестра подняла ребенка за волосы.

— Установка: нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом организацию работы этой больницы. Почему это стало возможным, были какие-то предпосылки, упущения? Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием. Все нарушения, которые будут выявлены в ходе работы комиссии, передавать в правоохранительные органы, — поручил губернатор министру здравоохранения Константину Хальзову на оперативном совещании.