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«Почему это стало возможным?»: губернатор НСО потребовал проверить больницу, где жестко обошлись с ребенком

Андрей Травников попросил все данные передавать в правоохранительные органы

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Медсестру с видео уже уволили и завели на нее уголовное дело&nbsp;

Медсестру с видео уже уволили и завели на нее уголовное дело 

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Андрей Травников потребовал проверить больницу из-за жестокой медсестры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал проверить работу туберкулезной больницы, в которой медсестра подняла ребенка за волосы.

— Установка: нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом организацию работы этой больницы. Почему это стало возможным, были какие-то предпосылки, упущения? Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием. Все нарушения, которые будут выявлены в ходе работы комиссии, передавать в правоохранительные органы, — поручил губернатор министру здравоохранения Константину Хальзову на оперативном совещании.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Видео, на котором медсестра хватает за волосы и кидает на кровать маленькую девочку, попало в сеть в пятницу, 6 ноября. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против медработницы. Ранее женщину отстранили от работы. А Надежда Болтенко рассказала, как посещала туберкулезную больницу.

Вечером того же дня появилось еще одного видео жестокого обращения с ребенком из той же палаты туберкулезной больницы. По словам взрослых пациенток, медперсонал больницы часто грубо обходится с детьми.

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