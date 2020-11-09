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Коронавирус унес жизни еще четырех новосибирцев

В отделениях реанимации находятся 139 человек, на ИВЛ — 30 пациентов

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Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек

Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек

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Еще 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области сообщил о еще четырех пациентах, скончавшихся от коронавируса.

— Скончались еще 4 пациента: мужчины в возрасте 43 и 67 лет и женщины в возрасте 56 и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 139 человек. На ИВЛ — 30 пациентов.

4 ноября стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия».

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коронавирус в Новосибирске
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