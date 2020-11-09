Новая статистика по заражению ковидом: вирус обнаружили ещё у 174 новосибирцев

174 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области
Еще 174 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области. Об этом в понедельник,
— По ковидной инфекции: за всё время наблюдения зарегистрировано
О смертельных случаях министр не рассказал.
Вчера, 8 ноября, число заболевших было больше — 177 человек. По мнению новосибирских ученых, пик заболеваемости придется на декабрь — они смоделировали два варианта развития ситуации: с вакцинацией и без. В Минздраве РФ тем временем обеспокоены частым приемом антибиотиков при коронавирусе: в ведомстве считают, что они бесполезны. Впрочем, как раз антибиотиков в новосибирских аптеках всё еще не хватает.