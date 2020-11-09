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Новая статистика по заражению ковидом: вирус обнаружили ещё у 174 новосибирцев

Министр отметил, что система здравоохранения работает «максимально напряженно»

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О смертельных случаях министр не рассказал

О смертельных случаях министр не рассказал

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174 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

Еще 174 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании в правительстве.

— По ковидной инфекции: за всё время наблюдения зарегистрировано 18 913 случаев коронавируса, выписано с выздоровлением, с нарастающим итогом 15 442 человека. За последние сутки лабораторно подтвержденных случаев — 174 человека. Несмотря на некоторую стабилизацию выявленных случаев коронавирусной инфекции, система здравоохранения работает максимально напряженно и с максимальной нагрузкой, — заявил Хальзов.

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О смертельных случаях министр не рассказал.

Вчера, 8 ноября, число заболевших было больше — 177 человек. По мнению новосибирских ученых, пик заболеваемости придется на декабрь — они смоделировали два варианта развития ситуации: с вакцинацией и без. В Минздраве РФ тем временем обеспокоены частым приемом антибиотиков при коронавирусе: в ведомстве считают, что они бесполезны. Впрочем, как раз антибиотиков в новосибирских аптеках всё еще не хватает.

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болезнимедицинакоронавирус в Новосибирске
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