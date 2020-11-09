Статистика бьет прогнозы вирусологов: в России за сутки выявили почти 22 тысячи случаев COVID-19

В России вновь зафиксировали максимальный суточный прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией: за последние сутки 21 798 новых случаев. С начала пандемии выявлено 1 796 132 заражения. Умерли 30 793 человека (256 смертей за сутки), выздоровел 1 335 141 человек (10 722 человека выписали за минувший день). Такими данными делится федеральный оперативных штаб.
Ранее эксперты прогнозировали, что на пике в стране будет фиксироваться не больше 20–21 тысячи случаев COVID за сутки. По последним данным вирусологов, Россия вот-вот выйдет на плато, которое продержится до весны.