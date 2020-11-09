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Статистика бьет прогнозы вирусологов: в России за сутки выявили почти 22 тысячи случаев COVID-19

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире перевалило за <nobr class="_">50 миллионов</nobr>

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 50 миллионов

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В России вновь зафиксировали максимальный суточный прирост зараженных новой коронавирусной инфекцией: за последние сутки 21 798 новых случаев. С начала пандемии выявлено 1 796 132 заражения. Умерли 30 793 человека (256 смертей за сутки), выздоровел 1 335 141 человек (10 722 человека выписали за минувший день). Такими данными делится федеральный оперативных штаб.

Ранее эксперты прогнозировали, что на пике в стране будет фиксироваться не больше 20–21 тысячи случаев COVID за сутки. По последним данным вирусологов, Россия вот-вот выйдет на плато, которое продержится до весны.

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Статистика по коронавирусу в России сегодня выглядит так

Статистика по коронавирусу в России сегодня выглядит так

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В мире, по данным Университета имени Хопкинса, зарегистрировано больше 50 миллионов случаев. На первом месте остаются США (9,9 миллиона заражений), на втором — Индия (8,5 миллиона случаев), на третьем — Бразилия (5,6 миллиона случаев).

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