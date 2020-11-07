181 случай коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Оперштаб отчитался о еще 181 случае коронавируса в Новосибирской области.

— По данным оперативного штаба, на утро 7 ноября в регионе зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1195 детей. 15 292 человека выписаны с выздоровлением (+168 за сутки), — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ — 34 пациента.

Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.