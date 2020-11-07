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181 случай коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

168 человек выписали

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В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек

В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек

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Еще 181 новосибирец заболел коронавирусом

Оперштаб отчитался о еще 181 случае коронавируса в Новосибирской области.

— По данным оперативного штаба, на утро 7 ноября в регионе зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1195 детей. 15 292 человека выписаны с выздоровлением (+168 за сутки), — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ — 34 пациента.

Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19» и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3916.

Один из самых свежих прогнозов по коронавирусу дали эксперты НТИ СПбПУ: по мнению ученых, плато не предвидится в ближайшее время, эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, почему прогнозы на основе математических моделей постоянно меняются и можно ли им доверять.

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коронавирус в Новосибирске
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