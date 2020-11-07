181 случай коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Еще 181 новосибирец заболел коронавирусом
Оперштаб отчитался о еще 181 случае коронавируса в Новосибирской области.
— По данным оперативного штаба, на утро 7 ноября в регионе зарегистрировано
В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ — 34 пациента.
Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19» и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3916.
Один из самых свежих прогнозов по коронавирусу дали эксперты НТИ СПбПУ: по мнению ученых, плато не предвидится в ближайшее время, эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, почему прогнозы на основе математических моделей постоянно меняются и можно ли им доверять.