Два ребенка попали в реанимацию новосибирской больницы, где лечат детей с ковидом

Двое пациентов из инфекционного отделения Детской городской клинической больницы № 3 находятся в реанимации.

— На сегодня в структуре заболевших ковидом порядка 8,5–9% — это дети. Они, как правило, болеют в легкой или средней степени тяжести. Бывают случаи, когда ребенок болеет чуть тяжелее, это связанно с тем, что у него есть тяжелые сопутствующие заболевания. На сегодня в стационаре находится 60 детей , из них 35 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В целом через наш стационар за всё время повышенной заболеваемости коронавирусом прошло порядка 1100 детей . Из них 780 — с подтвержденным диагнозом. Несколько из них прошли через отделение реанимации, у них тяжелая сопутствующая патология, с органическим поражением центральной нервной системы. Они нуждались в интенсивном наблюдении. На сегодня в реанимации двое детей с тяжелой сопутствующей патологией, — рассказала главный врач больницы Татьяна Комиссарова.