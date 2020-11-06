Два ребенка попали в реанимацию новосибирской больницы, где лечат детей с ковидом

В Новосибирске два ребенка оказались в реанимации с инфекцией
Двое пациентов из инфекционного отделения Детской городской клинической больницы
— На сегодня в структуре заболевших ковидом порядка 8,5–9% — это дети. Они, как правило, болеют в легкой или средней степени тяжести. Бывают случаи, когда ребенок болеет чуть тяжелее, это связанно с тем, что у него есть тяжелые сопутствующие заболевания. На сегодня в стационаре находится
Врач также назвала условия, при которых ребенку делают тест на коронавирус.
— Во-первых, у ребенка должны быть контакты с больным. У ребенка должна быть клиника, схожая с течением коронавирусной инфекции. Хотя при легкой степени тяжести особо клинических симптомов не существует. Тем не менее есть определенная тревога родственников, родителей. Мы иногда идем на поводу у родителей, чтобы они не волновались. Если у ребенка тяжелая респираторная инфекция, мы проводим ОРВИ-скрининг для того, чтобы исключить все тяжелые заболевания, в том числе и грипп, и коронавирусную инфекцию. Есть и объективные показания — это выраженная лейкопения, когда недостаточное количество лейкоцитов в крови, мы тоже проводим тестирование, — объяснила врач.
В прошлом месяце Минздрав России отметил тенденцию к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей. В министерстве рекомендовали родителям ограничить контакты детей с родственниками старше