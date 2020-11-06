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Два ребенка попали в реанимацию новосибирской больницы, где лечат детей с ковидом

В реанимации оказываются пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями

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Всего в больнице сейчас находится <nobr class="_">60 детей</nobr>&nbsp;

Всего в больнице сейчас находится 60 детей 

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В Новосибирске два ребенка оказались в реанимации с инфекцией

Двое пациентов из инфекционного отделения Детской городской клинической больницы № 3 находятся в реанимации.

— На сегодня в структуре заболевших ковидом порядка 8,5–9% — это дети. Они, как правило, болеют в легкой или средней степени тяжести. Бывают случаи, когда ребенок болеет чуть тяжелее, это связанно с тем, что у него есть тяжелые сопутствующие заболевания. На сегодня в стационаре находится 60 детей, из них 35 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В целом через наш стационар за всё время повышенной заболеваемости коронавирусом прошло порядка 1100 детей. Из них 780 — с подтвержденным диагнозом. Несколько из них прошли через отделение реанимации, у них тяжелая сопутствующая патология, с органическим поражением центральной нервной системы. Они нуждались в интенсивном наблюдении. На сегодня в реанимации двое детей с тяжелой сопутствующей патологией, — рассказала главный врач больницы Татьяна Комиссарова.

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Врач также назвала условия, при которых ребенку делают тест на коронавирус.

— Во-первых, у ребенка должны быть контакты с больным. У ребенка должна быть клиника, схожая с течением коронавирусной инфекции. Хотя при легкой степени тяжести особо клинических симптомов не существует. Тем не менее есть определенная тревога родственников, родителей. Мы иногда идем на поводу у родителей, чтобы они не волновались. Если у ребенка тяжелая респираторная инфекция, мы проводим ОРВИ-скрининг для того, чтобы исключить все тяжелые заболевания, в том числе и грипп, и коронавирусную инфекцию. Есть и объективные показания — это выраженная лейкопения, когда недостаточное количество лейкоцитов в крови, мы тоже проводим тестирование, — объяснила врач.

В прошлом месяце Минздрав России отметил тенденцию к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей. В министерстве рекомендовали родителям ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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