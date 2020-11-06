Три женщины умерли от коронавируса в НСО — всем им было по 69 лет

В Новосибирской области скончались трое пациентов с коронавирусом
В пятницу, 6 ноября, в оперштабе Новосибирской области сообщили о трех умерших от коронавируса.
— Скончались еще три пациента: женщины, им всем было 69 лет, — сообщили в оперштабе.
Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 612 человек.
На сегодня в отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ — 26 пациентов.
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На этой неделе мы опубликовали страницу памяти погибших во время пандемии медиков, на которой собрали всю известную информацию о них.