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Три женщины умерли от коронавируса в НСО — всем им было по 69 лет

Общее число погибших от ковида в регионе достигло 612 человек

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По информации на сегодня, в реанимации лежат 106 человек

По информации на сегодня, в реанимации лежат 106 человек

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В Новосибирской области скончались трое пациентов с коронавирусом

В пятницу, 6 ноября, в оперштабе Новосибирской области сообщили о трех умерших от коронавируса.

— Скончались еще три пациента: женщины, им всем было 69 лет, — сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 612 человек.

На сегодня в отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ — 26 пациентов.

Если вы знаете пациентов, умерших от коронавируса, вам известен ход течения их болезни — свяжитесь с нашей редакцией.

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На этой неделе мы опубликовали страницу памяти погибших во время пандемии медиков, на которой собрали всю известную информацию о них.

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