Еще 176 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по заражению коронавирусом.
По данным на утро пятницы,
За всё время в регионе выявили
В отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ — 26 пациентов. Госпитализированы всего 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1626 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
За сутки зарегистрировано 1694 обращения с симптомами ОРВИ, госпитализированы 18 человек.
Если вы второй раз заразились коронавирусом или вам известен человек, у которого снова нашли ковид, сообщите в редакцию НГС.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Один из самых популярных симптомов, который приписывают коронавирусной инфекции, — потеря обоняния. Однако если оно пропало, то все-таки есть вероятность, что это еще не ковид. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, почему мы перестаем чувствовать запахи, как быстро восстановить обоняние и при каких еще заболеваниях оно пропадает.