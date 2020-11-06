Еще 176 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по заражению коронавирусом.

По данным на утро пятницы, 6 ноября , в регионе выявили еще 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел еще 171 человек.

За всё время в регионе выявили 18 381 случай коронавирусной инфекции, в том числе у 1181 ребенка. Всего 15 124 пациента выписаны с выздоровлением.