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Еще 176 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

За всё время пандемии в регионе инфекцией заразился 18 381 человек

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В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1626 пациентов

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1626 пациентов

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Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по заражению коронавирусом.

По данным на утро пятницы, 6 ноября, в регионе выявили еще 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел еще 171 человек.

За всё время в регионе выявили 18 381 случай коронавирусной инфекции, в том числе у 1181 ребенка. Всего 15 124 пациента выписаны с выздоровлением.

В отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ — 26 пациентов. Госпитализированы всего 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3907.

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В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1626 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 754 418 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3916 жителей региона, 56 609 человек сняты с меднаблюдения.

За сутки зарегистрировано 1694 обращения с симптомами ОРВИ, госпитализированы 18 человек.

Если вы второй раз заразились коронавирусом или вам известен человек, у которого снова нашли ковид, сообщите в редакцию НГС.

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Один из самых популярных симптомов, который приписывают коронавирусной инфекции, — потеря обоняния. Однако если оно пропало, то все-таки есть вероятность, что это еще не ковид. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, почему мы перестаем чувствовать запахи, как быстро восстановить обоняние и при каких еще заболеваниях оно пропадает.

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