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Мы снова на пике: в России подтвердилось больше 20 тысяч новых случаев COVID-19

Публикуем данные федерального оперштаба за последние сутки

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Число зараженных коронавирусом продолжает расти

Число зараженных коронавирусом продолжает расти

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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в России опять достигло суточного максимума: диагноз получили сразу 20 582 человека. Всего с начала пандемии заболели 1 733 440 человек, за сутки скончались 378 (всего — 29 887), выздоровели 16 955 (всего — 1 296 124 человека). Такими данными 6 ноября делится федеральный оперштаб.

Ранее представители Роспотребнадзора говорили, что на пике число новых случаев в стране не превысит отметку в 20 тысяч. Но что-то, похоже, пошло не так.

— Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тысяч. Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19, — цитировало РИА «Новости» заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

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Россия, по данным Университета имени Хопкинса, остается на четвертом месте по числу зараженных.

В России всё растет — и заболевания, и выписки, и смерти

В России всё растет — и заболевания, и выписки, и смерти

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Тревожной ситуация остается и на планете: число зараженных превысило 48,6 миллиона человек. ВОЗ заявила, что последняя неделя стала рекордной по числу заболевших. В первой тройке остаются США (9,6 миллиона заболевших), Индия (8,4 миллиона заболевших) и Бразилия (5,6 миллиона заболевших). Эти же страны лидируют по числу смертей от коронавируса — 235 тысяч в Америке, 161,1 тысячи в Бразилии и 124,3 тысячи в Индии.

Из-за ухудшения обстановки по ковиду страны Европы продолжают вводить локдаун: в Нидерландах до 17 ноября закрылись музеи, театры, парки развлечений и прочие организации сферы услуг. Власти не исключают тотального карантина и введения комендантского часа. В Италии запрещено покидать дома без уважительной причины с 22:00 до 05:00. В стране по выходным закрыты ТЦ, музеи, общественный транспорт заполняется наполовину. Школьники старших классов учатся на дистанте.

В России тотальных ограничений вводить не планируется, это ранее неоднократно заявлял оперштаб и подтверждал президент Владимир Путин. С конца октября в стране действует всеобщий масочный режим. В некоторых регионах школьники переведены на дистанционное обучение, а людям после 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.

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COVID-19пандемиякоронавирус
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