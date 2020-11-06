Мы снова на пике: в России подтвердилось больше 20 тысяч новых случаев COVID-19

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в России опять достигло суточного максимума: диагноз получили сразу 20 582 человека . Всего с начала пандемии заболели 1 733 440 человек , за сутки скончались 378 (всего — 29 887 ), выздоровели 16 955 (всего — 1 296 124 человека ). Такими данными 6 ноября делится федеральный оперштаб.

Ранее представители Роспотребнадзора говорили, что на пике число новых случаев в стране не превысит отметку в 20 тысяч . Но что-то, похоже, пошло не так.

