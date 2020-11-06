Мы снова на пике: в России подтвердилось больше 20 тысяч новых случаев COVID-19

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в России опять достигло суточного максимума: диагноз получили сразу
Ранее представители Роспотребнадзора говорили, что на пике число новых случаев в стране не превысит отметку в
— Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в
Россия, по данным Университета имени Хопкинса, остается на четвертом месте по числу зараженных.
Тревожной ситуация остается и на планете: число зараженных превысило
Из-за ухудшения обстановки по ковиду страны Европы продолжают вводить локдаун: в Нидерландах до
В России тотальных ограничений вводить не планируется, это ранее неоднократно заявлял оперштаб и подтверждал президент Владимир Путин. С конца октября в стране действует всеобщий масочный режим. В некоторых регионах школьники переведены на дистанционное обучение, а людям после