Что с коронавирусом в Новосибирске: министр отчитался об антибиотиках, вакцине и быстрых тестах

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отчитался перед депутатами Заксобрания о ситуации по борьбе с коронавирусом. Его попросили решить вопрос с очередями на КТ и организовать психологическую помощь. Публикуем отчет министра в тезисах.
Вторая волна пришла неожиданно
— Если сравнивать первую и вторую волну, то они кардинально отличаются между собой. Основное отличие — если первая волна длилась с 18 марта по конец июля, то вторая волна — колоссальный прирост населения уложился в первые три недели сентября, — напомнил министр здравоохранения.
Количество вызовов врачей на дом, по его словам, выросло в 4–5 раз. В среднем каждые сутки около 900 человек вызывают врача на дом.
В первую волну работало 26 специализированных бригад скорой помощи. Сейчас их 40. Четыре бригады оказывают неотложную реанимационную помощь.
Что делает Минздрав, чтобы люди могли дозвониться диспетчерам?
Сегодня в регионе три многоканальные службы: 124 — регистратура, 112 — единая диспетчерская служба, и 103. Количество вызовов в единую диспетчерскую возросло в 6 раз.
По словам Константина Хальзова, на 124 раньше было 28–29 операторов, теперь 55 (помогают студенты 6 курса медуниверситета, которые прошли обучение).
Мобильное приложение 112.
Если в первую волну его использовали как возможность отслеживать местоположение пациента, который вернулся из-за рубежа, то теперь, отметил Хальзов, его доработали — пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, могут вести дневник самочувствия. Эта информация будет передаваться медикам.
Дежурная служба 112.
— Дополнительно создали условия для приема четырех врачей, которые сегодня могут консультировать пациентов, которые дозваниваются по вопросам ковидной инфекции на службу 112, — уточнил министр. — В среднем сегодня таких консультаций мы даем порядка 110.
Работа единой диспетчерской службы 103 усилена студентами медуниверситета. В обычное время было 12–15 диспетчеров, сейчас их 24.
— Мы синхронизировали работу этих трех номеров, — подчеркнул министр. — Они все между собой обмениваются информацией. 112 передает на 103, 112 на 124 и обратная связь.
Плановая помощь
По словам Хальзова, между волнами был совсем небольшой промежуток времени.
— 18 августа был подписан приказ о проведении диспансеризации и плановой медицинской помощи. А по сути с 18 сентября мы начали повторно разворачивать ковидные госпитали. Некоторые госпитали, которые мы перевели из ковидных, в плановом режиме отработали кто неделю, кто две, кто вообще не успел начать работать и сразу был переформатирован в обратную сторону, — объяснил министр.
Поэтому пока диспансеризация, профосмотры и плановая помощь снова переносятся.
Антибиотики
Аптечный коллапс, по версии министра, связан с тем, что жители начали паниковать и бесконтрольно закупать противовирусные препараты и антибиотики в аптеках.
— Министерство здравоохранения не контролирует оборот аптечной сети. Он полностью выведен из государственного контроля, — объяснил Константин Хальзов. — За нами, за правительством, остается только контроль обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий пациентов, которые в этом нуждаются.
Две недели назад, по его словам, правительство начало контролировать наличие лекарств вместе с территориальным органом Росздравнадзора НСО, чтобы обеспечить доставку препаратов на территорию области.
— 105 миллионов получит область на закупку лекарств пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, — сообщил министр здравоохранения. — Примерное количество закупаемого комплекта — около 13 тысяч единиц наборов лекарственных препаратов.
Правительство Новосибирской области закупит 1000 упаковок «Фавипиравира» для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас идут закупочные процедуры.
Сколько мест в больницах
— До 18 сентября было 2586 коек, — напомнил министр. — Сейчас увеличили в два раза количество перепрофилированных коек. На 5 ноября развернуто 5546 коек только для организации медицинской помощи ковидным пациентам (для понимания масштаба: областная больница вместе с горбольницей — это 2700 коек).
Сохранили профили онкологии и онкогематологии, сохранили региональный сосудистый центр, который продолжает работать, полностью сохранили детское здравоохранение, подчеркнул министр.
— Принято решение о выделении средств, они уже доведены до Министерства строительства — 75 миллионов рублей на ввод в эксплуатацию перинатального центра в этом году как еще возможного ковид-госпиталя, — рассказал министр здравоохранения.
Также, по его словам, рассматривается возможность перепрофилирования клиники НИИТО на 100 коек. Предполагается, что клиника будет принимать пациентов из федеральных учреждений, где будут выявлены пациенты с ковидной инфекцией.
Экспресс-тесты
На днях в регион должны доставить 5 тысяч наборов экспресс-тестов, которые помогут определить, чем именно болен пациент — коронавирусной инфекцией или обычной ОРВИ. С помощью таких тестов диагноз можно будет поставить за один час.
Кадры
По словам Хальзова, сегодня в регионе 4556 медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. К работе в кол-центрах привлекают студентов медуниверситета и медколледжа.
Анализы на ковид
Тесты делают 16 лабораторий. Всего на сегодняшний день проведено 740 602 исследования. За вчерашний день — 12 тысяч. Показатель тестирования — более 200 на 100 тысяч населения. Базовый показатель — 150, отметил Константин Хальзов.
Прививки от гриппа
Параллельно в регионе идет прививочная кампания. Пока в Новосибирской области нет ни одного случая заболевания гриппом. 1 миллион 260 тысяч — столько жителей Новосибирской области этой осенью привились от гриппа.
Вакцина
По словам министра, в ближайшее время в регион поступит 2421 доза вакцины от коронавирусной инфекции. Пока поступило только 42 дозы. Привили сотрудников 12-й больницы, станции скорой медицинской помощи. При получении оставшейся вакцины также будут вакцинированы медицинские сотрудники.
Вопросы депутатов
Депутаты Законодательного собрания попросили министра давать побольше информации о том, что делать пациентам при обнаружении признаков заболевания. Хальзов ответил, что такая информация публикуется регулярно во всевозможных источниках. Также министра попросили организовать психологическую помощь для родственников заболевших или умерших пациентов. Помимо этого депутаты отметили, что по всему городу люди выстраиваются в очередь на КТ. На что министр ответил, что результаты компьютерной томографии не повлияют на тактику лечения заболевания и делать КТ нужно только по назначению врача и только в тех случаях, когда это необходимо.
Ситуация с коронавирусом набирает обороты по всей стране. Недавно прогноз по выходу на плато
дали эксперты НТИ СПбПУ. Они уверены, что заболеваемость снизится только к февралю. За последние сутки в Новосибирской области выявили 180 новых заболевших. Недавно специалисты Роспотребнадзора сообщили о новом симптоме, по которому можно заподозрить коронавирусную инфекцию.