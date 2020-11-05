Что с коронавирусом в Новосибирске: министр отчитался об антибиотиках, вакцине и быстрых тестах

Количество вызовов врачей на дом, по его словам, выросло в 4–5 раз. В среднем каждые сутки около 900 человек вызывают врача на дом.

В первую волну работало 26 специализированных бригад скорой помощи. Сейчас их 40. Четыре бригады оказывают неотложную реанимационную помощь.



Что делает Минздрав, чтобы люди могли дозвониться диспетчерам?



Сегодня в регионе три многоканальные службы: 124 — регистратура, 112 — единая диспетчерская служба, и 103. Количество вызовов в единую диспетчерскую возросло в 6 раз.

По словам Константина Хальзова, на 124 раньше было 28–29 операторов, теперь 55 (помогают студенты 6 курса медуниверситета, которые прошли обучение).

Мобильное приложение 112.

Если в первую волну его использовали как возможность отслеживать местоположение пациента, который вернулся из-за рубежа, то теперь, отметил Хальзов, его доработали — пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, могут вести дневник самочувствия. Эта информация будет передаваться медикам.

Дежурная служба 112.