Минздрав: заболевший ковидом остается заразным до 20 дней

Человек, заболевший коронавирусной инфекцией, остается заразным на протяжении 10–20 дней после появления симптомов. Об этом сегодня заявил инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, выступая на консилиуме по вопросам о COVID-19 .



— Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <...> до 20 дней, — цитирует Чуланова ТАСС.