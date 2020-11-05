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Минздрав: заболевший ковидом остается заразным до 20 дней

С момента появления первых симптомов

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В России с начала пандемии выявили больше <nobr class="_">1,7 миллиона</nobr> зараженных ковидом

В России с начала пандемии выявили больше 1,7 миллиона зараженных ковидом

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Человек, заболевший коронавирусной инфекцией, остается заразным на протяжении 10–20 дней после появления симптомов. Об этом сегодня заявил инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, выступая на консилиуме по вопросам о COVID-19.

— Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <...> до 20 дней, — цитирует Чуланова ТАСС.

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Эксперт добавил, что в редких случаях положительный результат тесты могут показывать на протяжении двух месяцев, но это «не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным».

На консилиуме также было объявлено, что в 30–40% случаев тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат — показать отсутствие коронавируса, хотя он есть.

С начала пандемии в России выявлено 1 712 858 заболевших (19 404 случая — за последние сутки). 29 509 человек скончались, 1 279 169 — выздоровели.

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