Минздрав: заболевший ковидом остается заразным до 20 дней

Человек, заболевший коронавирусной инфекцией, остается заразным на протяжении
— Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около
Эксперт добавил, что в редких случаях положительный результат тесты могут показывать на протяжении двух месяцев, но это «не значит, что в данном случае человек является инфекционно опасным».
На консилиуме также было объявлено, что в 30–40% случаев тест на коронавирус может дать ложноотрицательный результат — показать отсутствие коронавируса, хотя он есть.
С начала пандемии в России выявлено