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Тема дняУмерла директор медколледжа

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Еще шесть пациентов скончались от ковида в Новосибирской области

Всего в регионе зафиксировано 609 летальных случаев

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За сутки в регионе выявлено 180 новых случаев коронавируса

За сутки в регионе выявлено 180 новых случаев коронавируса

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От коронавируса в Новосибирской области скончались еще 6 человек, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на сессии Заксобрания региона.

— Летальных исходов от COVID-19 как основной причины всего — 609 (21 на 100 тысяч населения), — рассказал министр.

Накануне число погибших от коронавируса составляло 603 человека.

Вчера стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.

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На этой неделе НГС опубликовал страницу памяти погибших во время пандемии медиков — мы собрали всё, что о них известно.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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