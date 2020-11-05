Еще шесть пациентов скончались от ковида в Новосибирской области

От коронавируса в Новосибирской области скончались еще 6 человек, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на сессии Заксобрания региона.
— Летальных исходов от
Накануне число погибших от коронавируса составляло 603 человека.
Вчера стало известно, что скончалась директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина — об этом сообщили на своих сайтах Новосибирская областная ассоциация врачей и региональное отделение партии «Единая Россия». О причинах смерти источники не сообщают.
На этой неделе НГС опубликовал страницу памяти погибших во время пандемии медиков — мы собрали всё, что о них известно.