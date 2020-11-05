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Свежая статистика по коронавирусу в НСО: заболели еще 180 жителей

В регионе зафиксировано 18 205 случаев ковида

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От коронавируса умерли еще 6 человек

От коронавируса умерли еще 6 человек

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 180 жителей

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 жителей, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на сессии Заксобрания.

— На 5 ноября всего выявлено 18 205 случаев COVID-19. Выявлено новых случаев за прошедшие сутки — 180, — рассказал министр.

От коронавируса умерли еще 6 человек. Всего зафиксировано 609 летальных случаев.

Врачи говорят, что один из верных признаков того, что у человека COVID-19, — потеря обоняния. Но в Роспотребнадзоре назвали еще один симптом — заложенность ушей.

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Один из самых свежих прогнозов по коронавирусу дали эксперты НТИ СПбПУ: по мнению ученых, плато не предвидится в ближайшее время, эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, почему прогнозы на основе математических моделей постоянно меняются и можно ли им доверять.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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