Свежая статистика по коронавирусу в НСО: заболели еще 180 жителей

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 180 жителей
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 жителей, сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на сессии Заксобрания.
— На 5 ноября всего выявлено
От коронавируса умерли еще 6 человек. Всего зафиксировано 609 летальных случаев.
Врачи говорят, что один из верных признаков того, что у человека
Один из самых свежих прогнозов по коронавирусу дали эксперты НТИ СПбПУ: по мнению ученых, плато не предвидится в ближайшее время, эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, почему прогнозы на основе математических моделей постоянно меняются и можно ли им доверять.