Роспотребнадзор назвал новый симптом коронавируса. На этот раз он связан с ушами

Врачи говорят, что один из верных признаков того, что у человека COVID-19, — потеря обоняния. Но в Роспотребнадзоре назвали еще один симптом — заложенность ушей.
— Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19, — пояснила «Российской газете» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. — В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции, приводятся данные о том, что из 172 пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имел этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при среднетяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев.
По словам Натальи Пшеничной, заложенность ушей случается из-за отека слизистой оболочки носоглотки, появляющегося при насморке. Он провоцирует сужение или полную закупорку евстахиевой трубы, которая расположена в среднем ухе и ответственна за нормализацию в нем давления. За барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха. Уши может закладывать и при ОРВИ.
При этом иногда в евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, из-за которых начинается воспаление. Поэтому, если заложенность не проходит несколько дней, ухо начинает болеть, нужно обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к более грозным осложнениям — менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга, отмечает Пшеничная.
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