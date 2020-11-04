Роспотребнадзор назвал новый симптом коронавируса. На этот раз он связан с ушами

Врачи говорят, что один из верных признаков того, что у человека COVID-19, — потеря обоняния. Но в Роспотребнадзоре назвали еще один симптом — заложенность ушей.



— Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19, — пояснила «Российской газете» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. — В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции, приводятся данные о том, что из 172 пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имел этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при среднетяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев.