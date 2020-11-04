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Пессимистичные прогнозы вирусологов сбылись: в России зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией бьет все рекорды в России и в мире

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией бьет все рекорды в России и в мире

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За последние сутки в России выявлено 19 768 случаев новой коронавирусной инфекции — и это очередной пик с начала пандемии. Всего зафиксировано 1 963 454 заболевших. За сутки скончались 389 человек (всего — 29 217), выздоровели — 15 567 человек (общее число — 1 266 931). Такими данными делится федеральный оперативный штаб. Напомним, что про отметку в 19–20 тысяч заражений ранее говорили вирусологи — по прогнозам экспертов, на этой отметке статистика продержится несколько недель, и потом, возможно, мы выйдем на плато.

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По данным университета имени Хопкинса, в США зафиксировано свыше 9,3 миллиона заражений, в Индии — 8,3 миллиона, в Бразилии — 5,6 миллиона. Великобритания стала девятой страной, где число зараженных превысило миллион человек — в ближайшие дни все пабы, рестораны и непродовольственные магазины королевства уходят на карантин на месяц. До конца ноября вводится карантин и комендантский час в Австрии (почти 110 тысяч зараженных). Из-за переполненных больниц Бельгия начала отправлять зараженных COVID-19 в соседнюю Германию.

Всего же на планете зафиксировано 47,4 миллиона заражений новой коронавирусной инфекцией. 1,2 миллиона человек скончались, 31,6 миллиона — вылечились.

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