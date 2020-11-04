Пессимистичные прогнозы вирусологов сбылись: в России зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 19 768 случаев новой коронавирусной инфекции — и это очередной пик с начала пандемии. Всего зафиксировано 1 963 454 заболевших. За сутки скончались 389 человек (всего — 29 217 ), выздоровели — 15 567 человек (общее число — 1 266 931 ). Такими данными делится федеральный оперативный штаб. Напомним, что про отметку в 19–20 тысяч заражений ранее говорили вирусологи — по прогнозам экспертов, на этой отметке статистика продержится несколько недель, и потом, возможно, мы выйдем на плато.

