Пессимистичные прогнозы вирусологов сбылись: в России зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено
По данным университета имени Хопкинса, в США зафиксировано свыше 9,3 миллиона заражений, в Индии — 8,3 миллиона, в Бразилии — 5,6 миллиона. Великобритания стала девятой страной, где число зараженных превысило миллион человек — в ближайшие дни все пабы, рестораны и непродовольственные магазины королевства уходят на карантин на месяц. До конца ноября вводится карантин и комендантский час в Австрии (почти 110 тысяч зараженных). Из-за переполненных больниц Бельгия начала отправлять зараженных COVID-19 в соседнюю Германию.
Всего же на планете зафиксировано 47,4 миллиона заражений новой коронавирусной инфекцией. 1,2 миллиона человек скончались, 31,6 миллиона — вылечились.