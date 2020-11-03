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Минздрав заявил, что антибиотики при коронавирусе бесполезны

Их назначают чаще, чем нужно

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В Минздраве отметили, что потребление антибиотиков выросло

В Минздраве отметили, что потребление антибиотиков выросло

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Минздрав обеспокоен тем, что россияне стали чаще использовать антибиотики при коронавирусе. Об этом сегодня на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

— Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история, — цитирует Куликову ТАСС.

В методических рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19 есть среди прочего и антибактериальная терапия. Однако, согласно методичке, назначают ее при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев отмечал, что назначение антибиотиков при коронавирусной инфекции «превышает все разумные пределы в десятки раз».

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антибиотикилекарствакоронавируслечение COVID-19
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