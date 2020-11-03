Минздрав заявил, что антибиотики при коронавирусе бесполезны

Минздрав обеспокоен тем, что россияне стали чаще использовать антибиотики при коронавирусе. Об этом сегодня на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.
— Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история, — цитирует Куликову ТАСС.
В методических рекомендациях Минздрава по лечению