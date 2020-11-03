В Минздраве рассказали, каких лекарств не хватает в Новосибирской области

В Минздраве Новосибирской области назвали количество дефицитных препаратов и их ежедневный расход. Такие данные на встрече с журналистами привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В начале пресс-конференции министр отметил, что ситуация с препаратами улучшается:

— Ситуация потихонечку нормализуется. Мы ежедневно получаем информацию из территориального управления Росздравнадзора области. Сегодня постоянно проводится мониторинг со стороны ответственных специалистов Минпромторга. Сейчас министр промышленности Сергей Сёмка будет проводить совещание с руководителями аптечных сетей, чтобы максимально насытить препаратами аптеки. В режиме реального времени идут поставки, люди, покупают всё, что поставляется. Процесс сегодня идет, что называется, с колес. Поступает — продается. На месте не стоим, я считаю, что ситуация с обеспечением аптечной сети значительно улучшилась, если сравнивать с ситуацией, которая была 2 недели назад, — заявил Константин Хальзов.