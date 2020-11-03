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В Минздраве рассказали, каких лекарств не хватает в Новосибирской области

По словам министра, ситуация с антибиотиками стала лучше, чем две недели назад

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Вместе с тем, по словам министра здравоохранения, ситуация с лекарствами лучше, чем 2 недели назад&nbsp;

Вместе с тем, по словам министра здравоохранения, ситуация с лекарствами лучше, чем 2 недели назад 

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Хальзов: ситуация с антибиотиками нормализуется в НСО

В Минздраве Новосибирской области назвали количество дефицитных препаратов и их ежедневный расход. Такие данные на встрече с журналистами привел министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В начале пресс-конференции министр отметил, что ситуация с препаратами улучшается:

— Ситуация потихонечку нормализуется. Мы ежедневно получаем информацию из территориального управления Росздравнадзора области. Сегодня постоянно проводится мониторинг со стороны ответственных специалистов Минпромторга. Сейчас министр промышленности Сергей Сёмка будет проводить совещание с руководителями аптечных сетей, чтобы максимально насытить препаратами аптеки. В режиме реального времени идут поставки, люди, покупают всё, что поставляется. Процесс сегодня идет, что называется, с колес. Поступает — продается. На месте не стоим, я считаю, что ситуация с обеспечением аптечной сети значительно улучшилась, если сравнивать с ситуацией, которая была 2 недели назад, — заявил Константин Хальзов.

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Однако позже на вопрос журналиста о дефиците препаратов Хальзов ответил, что не хватает многих лекарств. Он перечислил названия этих препаратов — по информации от Росздравнадзора НСО: «Рибавирин», «Интерферон-альфа», «Интерферон альфа-2b», «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин», «Левофлоксацин».

Новосибирцы ощутили нехватку антибиотиков на себе: лекарства приходится искать по 10 дней, а кому-то заказывать у родственников из других городов.

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коронавирус в Новосибирске
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