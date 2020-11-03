Число новосибирцев, погибших от коронавируса, достигло 600 человек

Сегодня, 3 ноября, оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о новых смертях от ковида.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 108 человек. На ИВЛ — 30 пациентов.