Число новосибирцев, погибших от коронавируса, достигло 600 человек

От коронавируса в Новосибирской области умерли еще 4 человека
Сегодня, 3 ноября, оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о новых смертях от ковида.
— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находятся 108 человек. На ИВЛ — 30 пациентов.
Если вам известно, кем были умершие от ковида и как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию.
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2 ноября оперштаб сообщал о шести умерших от ковида. Ранее НГС опубликовал страницу памяти медиков, которые скончались от коронавируса. Мы собрали на ней всё, что известно о 16 погибших.