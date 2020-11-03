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Тема дняДом бездомных. Когда-то у этих людей было всё

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Число новосибирцев, погибших от коронавируса, достигло 600 человек

На сегодня в отделениях реанимации находятся 108 человек, на ИВЛ — 30 пациентов

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Все погибшие, по данным на 3 ноября, были старше 60 лет

Все погибшие, по данным на 3 ноября, были старше 60 лет

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От коронавируса в Новосибирской области умерли еще 4 человека

Сегодня, 3 ноября, оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил о новых смертях от ковида.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 108 человек. На ИВЛ — 30 пациентов.

Если вам известно, кем были умершие от ковида и как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию.

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2 ноября оперштаб сообщал о шести умерших от ковида. Ранее НГС опубликовал страницу памяти медиков, которые скончались от коронавируса. Мы собрали на ней всё, что известно о 16 погибших.

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