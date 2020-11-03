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В Новосибирской области выявили еще 182 случая заражения коронавирусом

В больницах сейчас находится 3981 человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него

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В больницах находится 3981 пациент

В больницах находится 3981 пациент

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 182 жителей региона, за всё время пандемии в НСО заболели 17 тысяч 844 человека.

— По данным оперативного штаба на утро 3 ноября, в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции, 182 за сутки, в том числе у 1140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением, 147 — за сутки, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находится 3981 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 108 пациентов, из них 30 — на искусственной вентиляции легких.

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— Госпитализированы всего 64 ребенка, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1549 пациентов, — добавили в оперштабе.

Если вы повторно заболели коронавирусом во время второй волны, то расскажите свою историю нашей редакции.

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Накануне, 2 ноября, оперштаб сообщил о 179 новых заболевших. Также власти объявили, что антибиотики, которые привезли в новосибирские аптеки в конце октября, заканчиваются. Однако сейчас область ждет дополнительные поставки, кроме этого, планируется формировать запас лекарств на следующий год.

НГС рассказывал историю семьи Подкорытовых из Новосибирска, в которой заболел муж. Супруги пытались вызвать врача, но в итоге сами поехали в поликлинику. Жена Мария написала в своем блоге, как это было.

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