В Новосибирской области выявили еще 182 случая заражения коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 182 жителей региона, за всё время пандемии в НСО заболели 17 тысяч 844 человека.



— По данным оперативного штаба на утро 3 ноября , в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции, 182 за сутки, в том числе у 1140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением, 147 — за сутки, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В больницах находится 3981 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 108 пациентов, из них 30 — на искусственной вентиляции легких.

