В Новосибирской области 179 человек заболели коронавирусом

В понедельник, 2 ноября , в Новосибирской области зарегистрировали еще 179 новых случаев коронавирусной инфекции.

— За всё время наблюдения зарегистрировано 17 662 случая коронавирусной инфекции. Выписано с выздоровлением, с нарастающим итогом, 14 501 человек. Количество проведенных исследований с нарастающим итогом: 716 853 исследования. Исполнили полностью развертывание коечного фонда, которое запланировали на прошлой неделе. Развернули 7 лечебных учреждений, все работают в штатном режиме, — рассказал на совещании с губернатором министр здравоохранения региона Константин Хальзов.