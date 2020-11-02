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В Новосибирской области 179 человек заболели коронавирусом

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 17 662 заболевших

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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти

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В понедельник, 2 ноября, в Новосибирской области зарегистрировали еще 179 новых случаев коронавирусной инфекции.

— За всё время наблюдения зарегистрировано 17 662 случая коронавирусной инфекции. Выписано с выздоровлением, с нарастающим итогом, 14 501 человек. Количество проведенных исследований с нарастающим итогом: 716 853 исследования. Исполнили полностью развертывание коечного фонда, которое запланировали на прошлой неделе. Развернули 7 лечебных учреждений, все работают в штатном режиме, — рассказал на совещании с губернатором министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

О погибших от коронавируса министр не сообщил.

Если вы второй раз заболели коронавирусом или знаете человека, кому снова поставили этот диагноз, сообщите в редакцию НГС.

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В октябре коронавирусом заболел ноовосибирский боксёр Михаил Алоян — болезнь настигла его перед боем за звание чемпиона мира.

До этого с подозрением на коронавирус госпитализировали заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку. Также в конце прошлого месяца коронавирусом заболел главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.

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COVID-19медицинакоронавирус в Новосибирске
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