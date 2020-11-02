В Новосибирской области 179 человек заболели коронавирусом

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О погибших от коронавируса министр не сообщил.
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В октябре коронавирусом заболел ноовосибирский боксёр Михаил Алоян — болезнь настигла его перед боем за звание чемпиона мира.
До этого с подозрением на коронавирус госпитализировали заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку. Также в конце прошлого месяца коронавирусом заболел главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев.