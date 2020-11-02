Еще 6 пациентов погибли от коронавируса в Новосибирской области

2 ноября оперштаб Новосибирской области отчитался о 6 пациентах, погибших от коронавируса.

— Скончались еще 6 пациентов: мужчина в возрасте 66 лет, 2 женщины в возрасте 85 лет, а также женщины в возрасте 58 лет, 61 года и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 596 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 115 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

