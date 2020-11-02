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Еще 6 пациентов погибли от коронавируса в Новосибирской области

Количество умерших в НСО достигло 596 человек

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Всего за время пандемии в Новосибирской области погибли 596 человек

Всего за время пандемии в Новосибирской области погибли 596 человек

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2 ноября оперштаб Новосибирской области отчитался о 6 пациентах, погибших от коронавируса.

— Скончались еще 6 пациентов: мужчина в возрасте 66 лет, 2 женщины в возрасте 85 лет, а также женщины в возрасте 58 лет, 61 года и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 596 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 115 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

Если вы знали кого-то из умерших от коронавируса, вам известны обстоятельства и ход их болезни, сообщите в редакцию НГС.

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По официальной информации Минздрава, коронавирус стал причиной смерти 17 медицинских работников. Из них только в 11 случаях это произошло при исполнении трудовых обязанностей. Семьям этих сотрудников выделили 30,28 миллиона рублей — по 2,7 миллиона рублей на каждый случай. Ранее мы писали о том, что новосибирским медработникам порой приходится сражаться, чтобы доказать случай заражения на рабочем месте.

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коронавирус в Новосибирске
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