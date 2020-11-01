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В Минздраве рассказали, на сколько льготникам хватит запаса антикоагулянтов

Эти препараты препятствуют тромбообразованию и нужны разным категориям пациентов

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В аптеках города сейчас наблюдается увеличенный спрос на антибиотики, противовирусные и антикоагулянты, которые используются при лечении коронавирусной инфекции

В аптеках города сейчас наблюдается увеличенный спрос на антибиотики, противовирусные и антикоагулянты, которые используются при лечении коронавирусной инфекции

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В Минздраве рассказали, на сколько льготникам хватит антикоагулянтов

В Минздраве Новосибирской области рассказали, на сколько льготникам хватит запаса антикоагулянтов, которые нужны пациентам с разными заболеваниями и в том числе используются при лечении коронавирусной инфекции. В аптеках города они тоже в дефиците, как и некоторые антибактериальные и противовирусные препараты.

О каких препаратах идет речь

Ранее мы писали о том, что в аптеках города не было антикоагулянтов прямого действия — с действующим веществом эноксапарин натрия, среди которых, например, есть «Клексан» и его аналоги, которые входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Они пожизненно нужны пациентам с тромбофилией — нарушением системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза.

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Читательница НГС Анастасия не знает, почему в поликлинике ей сказали, что бесплатно такие препараты ей не положены. В «Новосибоблфарме» журналисту НГС ответили, что всем, кому положены такие препараты бесплатно, выдаются эти антикоагулянты, перебоев нет.

Комментарий Минздрава

В региональном Минздраве журналисту НГС объяснили, что назначение и выписка лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, осуществляется лечащим врачом, исходя из тяжести и характера заболевания.

По подсчетам ведомства, имеющегося в регионе запаса препаратов с эноксапарином натрия хватит на два месяца:

— В настоящее время все жители Новосибирской области, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, обеспечиваются лекарственными препаратами, содержащими действующее вещество с международным непатентованным наименованием (МНН) Enoxaparin sodium (эноксапарин натрия), закупка которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В настоящий момент на складе ГКУ HCO «Новосибоблфарм» имеется двухмесячный запас данных лекарственных препаратов.

А те, кто не получает лекарства бесплатно, по мнению Минздрава, могут купить названные антикоагулянты самостоятельно:

— Граждане, не имеющие права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, могут приобрести как «Клексан», так и прочие лекарственные препараты, содержащие действующее вещество с MHH Enoxaparin sodium, в розничной аптечной сети за свой счет.

Например, 23 октября ситуация была другой: «Клексана» не было вообще, но при этом в нескольких аптеках был&nbsp;«Квадрапарин-СОЛОфарм»

Например, 23 октября ситуация была другой: «Клексана» не было вообще, но при этом в нескольких аптеках был «Квадрапарин-СОЛОфарм»

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Судя по информации сервиса поиска лекарств Lekvapteke, в большом количестве эти препараты по-прежнему не появляются в аптеках города: на сегодня «Клексан» в одной дозировке можно купить только в двух аптеках города.

Мы посчитали, сколько денег выручат аптеки за партию лекарств, которую недавно привезли в Новосибирск.

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