В Минздраве рассказали, на сколько льготникам хватит запаса антикоагулянтов

В Минздраве Новосибирской области рассказали, на сколько льготникам хватит запаса антикоагулянтов, которые нужны пациентам с разными заболеваниями и в том числе используются при лечении коронавирусной инфекции. В аптеках города они тоже в дефиците, как и некоторые антибактериальные и противовирусные препараты.

О каких препаратах идет речь

Ранее мы писали о том, что в аптеках города не было антикоагулянтов прямого действия — с действующим веществом эноксапарин натрия, среди которых, например, есть «Клексан» и его аналоги, которые входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Они пожизненно нужны пациентам с тромбофилией — нарушением системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза.