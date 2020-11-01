В Минздраве рассказали, на сколько льготникам хватит запаса антикоагулянтов

В Минздраве рассказали, на сколько льготникам хватит антикоагулянтов
В Минздраве Новосибирской области рассказали, на сколько льготникам хватит запаса антикоагулянтов, которые нужны пациентам с разными заболеваниями и в том числе используются при лечении коронавирусной инфекции. В аптеках города они тоже в дефиците, как и некоторые антибактериальные и противовирусные препараты.
О каких препаратах идет речь
Ранее мы писали о том, что в аптеках города не было антикоагулянтов прямого действия — с действующим веществом эноксапарин натрия, среди которых, например, есть «Клексан» и его аналоги, которые входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Они пожизненно нужны пациентам с тромбофилией — нарушением системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза.
Читательница НГС Анастасия не знает, почему в поликлинике ей сказали, что бесплатно такие препараты ей не положены. В «Новосибоблфарме» журналисту НГС ответили, что всем, кому положены такие препараты бесплатно, выдаются эти антикоагулянты, перебоев нет.
Комментарий Минздрава
В региональном Минздраве журналисту НГС объяснили, что назначение и выписка лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, осуществляется лечащим врачом, исходя из тяжести и характера заболевания.
По подсчетам ведомства, имеющегося в регионе запаса препаратов с эноксапарином натрия хватит на два месяца:
— В настоящее время все жители Новосибирской области, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, обеспечиваются лекарственными препаратами, содержащими действующее вещество с международным непатентованным наименованием (МНН) Enoxaparin sodium (эноксапарин натрия), закупка которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В настоящий момент на складе ГКУ HCO «Новосибоблфарм» имеется двухмесячный запас данных лекарственных препаратов.
А те, кто не получает лекарства бесплатно, по мнению Минздрава, могут купить названные антикоагулянты самостоятельно:
— Граждане, не имеющие права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, могут приобрести как «Клексан», так и прочие лекарственные препараты, содержащие действующее вещество с MHH Enoxaparin sodium, в розничной аптечной сети за свой счет.
Судя по информации сервиса поиска лекарств Lekvapteke, в большом количестве эти препараты по-прежнему не появляются в аптеках города: на сегодня «Клексан» в одной дозировке можно купить только в двух аптеках города.
Мы посчитали, сколько денег выручат аптеки за партию лекарств, которую недавно привезли в Новосибирск.