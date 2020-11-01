Новосибирский Минздрав рассказал, сколько медработников заразились коронавирусом

Сколько медработников заразились коронавирусом в Новосибирской области
Минздрав Новосибирской области назвал количество заразившихся коронавирусной инфекцией медработников.
По информации ведомства на 26 октября, предоставленной журналисту НГС, в Новосибирской области зарегистрировано 1545 случаев инфицирования коронавирусом нового типа среди сотрудников медицинских организаций всех форм собственности.
Для сравнения: в мае было 260 зараженных медработников, а через месяц, в июне, их стало более 500.
По официальной информации Минздрава, коронавирус стал причиной смерти 17 медицинских работников. Из них только в 11 случаях это произошло при исполнении трудовых обязанностей. Семьям этих сотрудников выделили 30,28 миллиона рублей — по 2,7 миллиона рублей на каждый случай. Ранее мы писали о том, что новосибирским медработникам порой приходится сражаться, чтобы доказать случай заражения на рабочем месте.
Сейчас коронавирусом заражаются и представители первичного звена — терапевты из поликлиник, которые ходят к пациентам по домам. В некоторых учреждениях пациенты сталкиваются с объявлениями, говорящими о том, что приема нет, потому что врачи находятся на больничном. Одна из таких поликлиник находится в Заельцовском районе.