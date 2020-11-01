Новосибирский Минздрав рассказал, сколько медработников заразились коронавирусом

Минздрав Новосибирской области назвал количество заразившихся коронавирусной инфекцией медработников.

По информации ведомства на 26 октября, предоставленной журналисту НГС, в Новосибирской области зарегистрировано 1545 случаев инфицирования коронавирусом нового типа среди сотрудников медицинских организаций всех форм собственности.

Для сравнения: в мае было 260 зараженных медработников, а через месяц, в июне, их стало более 500.

По официальной информации Минздрава, коронавирус стал причиной смерти 17 медицинских работников. Из них только в 11 случаях это произошло при исполнении трудовых обязанностей. Семьям этих сотрудников выделили 30,28 миллиона рублей — по 2,7 миллиона рублей на каждый случай. Ранее мы писали о том, что новосибирским медработникам порой приходится сражаться, чтобы доказать случай заражения на рабочем месте.