В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 177 человек

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области. За сутки выявлено 177 новых случаев.



— Всего в регионе зарегистрировано 17 483 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 1116 детей. 14 445 человек выздоровели, 54 — за сутки, — рассказали в оперштабе.