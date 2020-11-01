В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 177 человек
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области. За сутки выявлено 177 новых случаев.
— Всего в регионе зарегистрировано
Скончались еще 4 пациента. В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.
— Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3777. В больницы районов области госпитализированы 1455 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Всего в Новосибирской области провели
За сутки из-за ОРВИ в регионе зарегистрировано 4222 обращения, госпитализированы 29 пациентов.
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