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В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 177 человек

Всего в регионе зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения

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В стационарах Новосибирска находятся 3777 взрослых пациентов

В стационарах Новосибирска находятся 3777 взрослых пациентов

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В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 177 человек

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новых случаях заболевания в Новосибирской области. За сутки выявлено 177 новых случаев.

— Всего в регионе зарегистрировано 17 483 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 1116 детей. 14 445 человек выздоровели, 54 — за сутки, — рассказали в оперштабе.


Скончались еще 4 пациента. В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. На ИВЛ — 38 пациентов.

— Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3777. В больницы районов области госпитализированы 1455 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области провели 716 661 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3585 жителей области, 54 811 человек сняты с меднаблюдения.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

За сутки из-за ОРВИ в регионе зарегистрировано 4222 обращения, госпитализированы 29 пациентов.

Если вы заболели коронавирусом второй раз и у вас есть подтверждающие документы, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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Мы сделали для вас полезный тест о коронавирусной инфекции — он основан на самых популярных вопросах читателей.

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