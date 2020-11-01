Еще четыре новосибирца умерли от коронавируса

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, сколько человек в Новосибирской области умерли от коронавирусной инфекции, по данным на утро 1 ноября.



— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 51 года, 64 лет и 73 лет, и женщина в возрасте 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 590 человек, — рассказали в оперштабе.

За сутки в регионе выявлено 177 новых случаев.