1 ноября воскресенье
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 79.33
eur 92.63
Тема дняЧто нас ждет в ноябре: 8 новых законов

Все новости

Все новости

Еще четыре новосибирца умерли от коронавируса

Пациенты были старше 50 лет

2 529
30Обсудить

Поделиться

В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек, на ИВЛ — 38 пациентов

В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек, на ИВЛ — 38 пациентов

Поделиться

В Новосибирской области скончались 4 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, сколько человек в Новосибирской области умерли от коронавирусной инфекции, по данным на утро 1 ноября.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 51 года, 64 лет и 73 лет, и женщина в возрасте 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 590 человек, — рассказали в оперштабе.

За сутки в регионе выявлено 177 новых случаев.

Если вы знаете, кем были умершие и как протекала их болезнь, свяжитесь с нашим дежурным журналистом. Можно анонимно.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Какие тексты по теме еще почитать

Эксперты рассказали, почему в Новосибирске от ковида всё чаще умирают молодые — вирус убивает даже 25-летних.

На этой неделе новосибирцы жаловались, что в ковидных госпиталях не хватает лекарств. У главврачей и Минздрава своя версия.

В Новосибирской области пациентам поставили койки на лестничной площадке — в ЦРБ объяснили почему.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

смертьоперштабкоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!