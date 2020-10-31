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Еще три человека умерли в Новосибирске от коронавируса, младшему было 62 года

Количество новых заразившихся больше, чем выздоравливающих

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Количество новых заболевших опять превышает число тех, кто выздоровел

Количество новых заболевших опять превышает число тех, кто выздоровел

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По данным оперативного штаба на утро 31 октября, в Новосибирской области зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, а 161 выздоровел.

Как сообщили в оперштабе, за минувшие сутки скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 62 и 92 лет, и женщина, ей было 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 586 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ — 34 пациента.

Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 3788 человек.

Всего в Новосибирской области провели 714 424 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находится 3431 житель области, 54 484 человека сняты с наблюдения.

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