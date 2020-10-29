Умные браслеты в Новосибирске спасли жизнь 45 людям — сейчас их носят 5 тысяч человек

45 новосибирцев выжили благодаря умным браслетам
Новосибирцы стали пользоваться умными браслетами — за год благодаря им 45 человек смогли вовремя получить экстренную помощь. Сейчас в городе больше
— С момента запуска проекта «Система идентификации человека в экстремальных ситуациях» общее количество граждан, получивших браслеты помощи, составляет более семи тысяч человек, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — В настоящее время активировано свыше 5200 браслетов.
По информации мэрии, с начала проекта умные браслеты помогли 45 новосибирцам. Кто-то потерял ориентацию в пространстве, упал и лишился сознания. Также с помощью умных браслетов медики получили информацию о пациентах с приступами и о тех, кому нужна срочная госпитализация.
На браслете есть QR-метка, которая ведет на личную страницу человека в системе проекта. На странице указывается информация для врачей, полиции и социальных служб. Там указывают
По информации мэрии, сейчас браслеты помощи можно купить в муниципальной аптечной сети Новосибирска (цена браслета — 1300 рублей). Льготники и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить браслет бесплатно или воспользоваться помощью на его приобретение. Для этого нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения района.
Пилотный проект по распространению браслетов помощи стартовал в прошлом году. В июне 2019 года первые браслеты помощи Qrepublik получила больница