Умные браслеты в Новосибирске спасли жизнь 45 людям — сейчас их носят 5 тысяч человек

Новосибирцы стали пользоваться умными браслетами — за год благодаря им 45 человек смогли вовремя получить экстренную помощь. Сейчас в городе больше 5 тысяч человек, которые их носят.



— С момента запуска проекта «Система идентификации человека в экстремальных ситуациях» общее количество граждан, получивших браслеты помощи, составляет более семи тысяч человек, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — В настоящее время активировано свыше 5200 браслетов.

По информации мэрии, с начала проекта умные браслеты помогли 45 новосибирцам. Кто-то потерял ориентацию в пространстве, упал и лишился сознания. Также с помощью умных браслетов медики получили информацию о пациентах с приступами и о тех, кому нужна срочная госпитализация.