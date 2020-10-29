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Умные браслеты в Новосибирске спасли жизнь 45 людям — сейчас их носят 5 тысяч человек

Браслеты помогают тем, кто оказался в экстремальной ситуации

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С помощью QR-кода устройство позволяет узнать имя и историю болезни человека, у которого случился приступ

С помощью QR-кода устройство позволяет узнать имя и историю болезни человека, у которого случился приступ

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45 новосибирцев выжили благодаря умным браслетам

Новосибирцы стали пользоваться умными браслетами — за год благодаря им 45 человек смогли вовремя получить экстренную помощь. Сейчас в городе больше 5 тысяч человек, которые их носят.

— С момента запуска проекта «Система идентификации человека в экстремальных ситуациях» общее количество граждан, получивших браслеты помощи, составляет более семи тысяч человек, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — В настоящее время активировано свыше 5200 браслетов.

По информации мэрии, с начала проекта умные браслеты помогли 45 новосибирцам. Кто-то потерял ориентацию в пространстве, упал и лишился сознания. Также с помощью умных браслетов медики получили информацию о пациентах с приступами и о тех, кому нужна срочная госпитализация.

На браслете есть QR-метка, которая ведет на личную страницу человека в системе проекта. На странице указывается информация для врачей, полиции и социальных служб. Там указывают Ф. И. О., адрес, информацию о хронических заболеваниях и лекарствах, которые человек принимает, а также контактные телефоны близких для экстренной связи.

По информации мэрии, сейчас браслеты помощи можно купить в муниципальной аптечной сети Новосибирска (цена браслета — 1300 рублей). Льготники и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить браслет бесплатно или воспользоваться помощью на его приобретение. Для этого нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения района.

Пилотный проект по распространению браслетов помощи стартовал в прошлом году. В июне 2019 года первые браслеты помощи Qrepublik получила больница № 25 в Калининском районе. «На него нанесен QR-код, который считывается любым смартфоном, где есть фотоаппарат. Допустим, вы видите, что человек упал, ему плохо на улице например, и вы можете — если на нем есть браслет — взять телефон любой, навести на QR-код и прочитать информацию», — объяснял тогда главный врач больницы Сергей Астраков. По коду можно узнать имя человека, его болезни, в том числе эпилепсию или сахарный диабет, а также группу крови и резус-фактор.

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скорая помощьумный браслет
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