Минздрав назвал условия для лечения COVID-19 на дому

Больных COVID-19 будут лечить дома, только если у них есть возможность находиться в отдельной комнате. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного сегодня на портале правовой информации.
Отдельная комната не единственное условие для лечения дома. Пациент также не должен проживать в коммуналке или общежитии. Вместе с ним не должны жить лица старше 65 лет или с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также пациент должен выполнять назначения врача и санитарные предписания. Только при соблюдении всех этих условий можно лечиться дома.
Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению и профилактике COVID-19. Согласно новой методичке, пациенты с COVID-19 в состоянии средней тяжести теперь могут лечиться дома.