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Минздрав назвал условия для лечения COVID-19 на дому

В больницу должны увезти, если нет отдельной комнаты

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Лечить дома должны только пациентов, у которых есть отдельная комната

Лечить дома должны только пациентов, у которых есть отдельная комната

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Больных COVID-19 будут лечить дома, только если у них есть возможность находиться в отдельной комнате. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного сегодня на портале правовой информации.

Отдельная комната не единственное условие для лечения дома. Пациент также не должен проживать в коммуналке или общежитии. Вместе с ним не должны жить лица старше 65 лет или с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также пациент должен выполнять назначения врача и санитарные предписания. Только при соблюдении всех этих условий можно лечиться дома.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению и профилактике COVID-19. Согласно новой методичке, пациенты с COVID-19 в состоянии средней тяжести теперь могут лечиться дома.

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COVID-19Минздравкоронавирус
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