Для новосибирских больниц закупят 5 тысяч экспресс-тестов на ковид

В ближайшие дни новосибирские больницы получат тесты для быстрого определения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона.
— Были разработаны тесты, которые выявляют РНК вируса, в течение часа можно определить, есть ковид или нет, — рассказал на сессии горсовета Константин Хальзов.
Пока закупят 5000 таких тестов. Они, по словам министра, должны помочь ускорить постановку диагноза.
Что еще о ситуации с коронавирусом Константин Хальзов рассказал депутатам — читайте в нашей расшифровке.