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Для новосибирских больниц закупят 5 тысяч экспресс-тестов на ковид

Тесты показывают результат в течение часа

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Тесты выявляют РНК вируса

Тесты выявляют РНК вируса

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В ближайшие дни новосибирские больницы получат тесты для быстрого определения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона.

— Были разработаны тесты, которые выявляют РНК вируса, в течение часа можно определить, есть ковид или нет, — рассказал на сессии горсовета Константин Хальзов.

Пока закупят 5000 таких тестов. Они, по словам министра, должны помочь ускорить постановку диагноза.

Что еще о ситуации с коронавирусом Константин Хальзов рассказал депутатам — читайте в нашей расшифровке.

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Константин ХальзовМинздрав Новосибирской областиэкспресс-тесткоронавирус в Новосибирске
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