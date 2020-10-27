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В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом обострится в феврале-марте

Чтобы эпидемия пошла на убыль, невосприимчивой к вирусу должна быть большая часть населения

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К относительно низким показателям мы вернемся не раньше следующего лета

К относительно низким показателям мы вернемся не раньше следующего лета

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В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с COVID-19 обострится в феврале

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России может снова обостриться в феврале-марте. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, показателей прошлого лета, которые были самыми низкими с начала эпидемии, мы сможем достичь только к следующему лету.

Пшеничная говорит, что, для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу. Это может произойти либо благодаря антителам после перенесенного заболевания или вакцинации, либо клеточной памяти лимфоцитов. Она поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

Ранее Пшеничная также говорила, что плато по заболеваемости Россия достигнет в конце октября — начале ноября. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что, возможно, мы уже находимся на плато.

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Роспотребнадзоркоронавирусзаболеваемость COVID-19
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