В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 183 человек

Оперштаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по коронавирусу — ковид за сутки обнаружили у 183 человек.



— По данным оперативного штаба на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него, в инфекционных стационарах Новосибирска 4049. Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.