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В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 183 человек

В инфекционных стационарах региона находится 4049 пациентов

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Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус

Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус

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Оперштаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по коронавирусу — ковид за сутки обнаружили у 183 человек.

— По данным оперативного штаба на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него, в инфекционных стационарах Новосибирска 4049. Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1390 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3297 жителей региона, 52 948 человек сняты с меднаблюдения.

В Новосибирск везут партию антибиотиков. Машина проехала Улан-Удэ — доставка лекарств осложняется плохой погодой.

Если вы заболели коронавирусом второй раз и у вас есть подтверждающие документы, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко (m.a.tishenko@yandex.ru) или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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Последний антирекорд по заболевшим был зафиксирован 21 октября — в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 186 человек.

Пациентам поставили койки на лестничной площадке — читайте подробности тут.

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