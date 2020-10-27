В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 183 человек

Оперштаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по коронавирусу — ковид за сутки обнаружили у 183 человек.
— По данным оперативного штаба на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19», а также с подозрением на него, в инфекционных стационарах Новосибирска 4049. Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ — 31 пациент.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1390 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 676 263 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3297 жителей региона, 52 948 человек сняты с меднаблюдения.
В Новосибирск везут партию антибиотиков. Машина проехала Улан-Удэ — доставка лекарств осложняется плохой погодой.
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Последний антирекорд по заболевшим был зафиксирован 21 октября — в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 186 человек.
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