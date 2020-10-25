Свежие цифры от оперштаба: коронавирусом заболел еще 181 житель региона

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили еще 181 новый случай заражения коронавирусом.

— Еще 55 человек выписаны с выздоровлением, — сообщили в оперштабе.

За все время пандемии вирусом в регионе заразились 16221 человек, в том числе 1016 детей. Всего выздоровевших 13593 человека.



Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек, на ИВЛ – 31 пациент. Всего госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 3955.



В больницы районов области госпитализированы 1277 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 662 123 теста на коронавирус. Под меднаблюдением находятся 3326 жителей области, 52016 человек сняты с него.



Также за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 4620 обращений с симптомами ОРВИ, 27 человек госпитализировали.