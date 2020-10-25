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Тема дняПочему от ковида умирают даже 25-летние

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Свежие цифры от оперштаба: коронавирусом заболел еще 181 житель региона

За все время в регионе 181 случай заражения инфекцией

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Сейчас в медучреждениях области находится 3955 взрослых пациентов с коронавирусом и подозрением на него

Сейчас в медучреждениях области находится 3955 взрослых пациентов с коронавирусом и подозрением на него

Коронавирусом заболели еще 181 жителей региона

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили еще 181 новый случай заражения коронавирусом.

— Еще 55 человек выписаны с выздоровлением, — сообщили в оперштабе.

За все время пандемии вирусом в регионе заразились 16221 человек, в том числе 1016 детей. Всего выздоровевших 13593 человека.


Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек, на ИВЛ – 31 пациент. Всего госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 3955.

В больницы районов области госпитализированы 1277 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области провели 662 123 теста на коронавирус. Под меднаблюдением находятся 3326 жителей области, 52016 человек сняты с него.

Также за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 4620 обращений с симптомами ОРВИ, 27 человек госпитализировали.

Вы повторно заразились коронавирусом сами или знаете такого человека? Свяжитесь с редакцией НГС по телефону 8-923-157-00-00, можно анонимно. Нам важно знать о симптомах и о течении болезни.

Жительница Татарского района Новосибирской области Марина Бочарова сначала считала разговоры про ковид страшилками, а сейчас не может выйти с больничного. Она заболела коронавирусом еще в сентябре и до сих пор ждет финального отрицательного теста. С появления первых симптомов прошло уже пять недель. Сибирячка рассказала НГС свою историю болезни — по мнению Марины, заразиться она могла через 12-летнюю дочь.

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