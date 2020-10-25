Еще три человека скончались от коронавируса за сутки
Еще три новосибирца скончались от коронавируса за прошедшие сутки.
— Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 64 года, 73 года и 77 лет, — сообщили в региональном оперштабе.
За все время пандемии от коронавируса в Новосибирской области скончались 560 человек.
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Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60–70 лет, которые находятся в группе риска, а также те, у кого есть сопутствующие патологии и хронические заболевания. Много жертв и в возрасте 40–50 лет. В октябре стало известно о более молодых пациентах — умерли 25-летний и 31-летний жители Новосибирска. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, почему в списках умерших всё чаще появляются молодые новосибирцы: коронавирус стал агрессивнее или дело по-прежнему в хронических заболеваниях.