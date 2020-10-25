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Тема дняПочему от ковида умирают даже 25-летние

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Еще три человека скончались от коронавируса за сутки

Им было 64 года, 73 года и 77 лет

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С начала пандемии от вируса в регионе скончались 560 человек

С начала пандемии от вируса в регионе скончались 560 человек

Еще три человека скончались от коронавируса за сутки

Еще три новосибирца скончались от коронавируса за прошедшие сутки.

— Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 64 года, 73 года и 77 лет, — сообщили в региональном оперштабе.

За все время пандемии от коронавируса в Новосибирской области скончались 560 человек.

Вы знаете погибших от коронавируса пациентов? Свяжитесь с редакцией НГС по телефону 8-923-157-00-00, можно анонимно. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь.

Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60–70 лет, которые находятся в группе риска, а также те, у кого есть сопутствующие патологии и хронические заболевания. Много жертв и в возрасте 40–50 лет. В октябре стало известно о более молодых пациентах — умерли 25-летний и 31-летний жители Новосибирска. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, почему в списках умерших всё чаще появляются молодые новосибирцы: коронавирус стал агрессивнее или дело по-прежнему в хронических заболеваниях.

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