Семьям новосибирских медиков, умерших от коронавируса, выплатили 30 миллионов рублей

В НСО семьи погибших от ковида медиков получили 30 миллионов рублей
В Новосибирской области с начала пандемии соцстрах выплатил деньги семьям 11 медработников, умерших от коронавируса.
— По 22 октября 2020 года отделением Фонда были произведены единовременные страховые выплаты по 11 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 30,28 миллиона рублей, — ответили на запрос корреспондента НГС в новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
В итоге выплаты составили по 2,7 миллиона рублей на каждый случай.
Также единовременные компенсации получили и медработники, которые заразились коронавирусом на работе.
— По результатам расследования страховых случаев на
Каждый медработник получил единовременно по
На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, к чему готовиться области, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Она и так оставляет желать лучшего. Новосибирск всерьез накрыло второй волной коронавируса. Люди не могут дождаться ни скорую, ни врачей из поликлиники и делают КТ за свой счет, выкладывая за срочные анализы по 6000 рублей из личного кармана. В числе заболевших оказалась и редактор НГС. В авторской колонке она поделилась своей историей.