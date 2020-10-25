Семьям новосибирских медиков, умерших от коронавируса, выплатили 30 миллионов рублей

В Новосибирской области с начала пандемии соцстрах выплатил деньги семьям 11 медработников, умерших от коронавируса.

— По 22 октября 2020 года отделением Фонда были произведены единовременные страховые выплаты по 11 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 30,28 миллиона рублей, — ответили на запрос корреспондента НГС в новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

В итоге выплаты составили по 2,7 миллиона рублей на каждый случай.