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Тема дняПочему от ковида умирают даже 25-летние

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Семьям новосибирских медиков, умерших от коронавируса, выплатили 30 миллионов рублей

Еще 104 миллиона получили медработники, заразившиеся ковидом на работе

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Выплаты составили по 2,7 миллиона рублей на каждый случай

Выплаты составили по 2,7 миллиона рублей на каждый случай

В НСО семьи погибших от ковида медиков получили 30 миллионов рублей

В Новосибирской области с начала пандемии соцстрах выплатил деньги семьям 11 медработников, умерших от коронавируса.

— По 22 октября 2020 года отделением Фонда были произведены единовременные страховые выплаты по 11 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 30,28 миллиона рублей, — ответили на запрос корреспондента НГС в новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

В итоге выплаты составили по 2,7 миллиона рублей на каждый случай.

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Также единовременные компенсации получили и медработники, которые заразились коронавирусом на работе.

— По результатам расследования страховых случаев на 22 октября 2020 года врачебными комиссиями были составлены 1522 справки и направлены в отделение Фонда для дальнейшей оплаты медицинским работникам единовременной страховой выплаты, — также добавили в ведомстве.

Каждый медработник получил единовременно по 68 811 рублей. В итоге ФОМС выплатил 104,73 миллиона рублей.

На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, к чему готовиться области, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Она и так оставляет желать лучшего. Новосибирск всерьез накрыло второй волной коронавируса. Люди не могут дождаться ни скорую, ни врачей из поликлиники и делают КТ за свой счет, выкладывая за срочные анализы по 6000 рублей из личного кармана. В числе заболевших оказалась и редактор НГС. В авторской колонке она поделилась своей историей.

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выплатыкоронавирус в Новосибирске
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