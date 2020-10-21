Расходы на оплату больничных в Новосибирской области выросли на три миллиарда

В этом году выросли расходы государства на оплату больничных листов — Фонд социального страхования подсчитал выплаты за 10 месяцев в Новосибирской области.
Как рассказали в областном Фонде социального страхования, за период с января по октябрь 2020 года жителям региона выплатили больничные на сумму больше 8 миллиардов рублей (
— С 1 января по 1 октября 2019 года отделением Фонда выплачены пособия по временной нетрудоспособности на сумму
То есть в этом году выплат за лист нетрудоспособности почти на три миллиарда больше (почти на 50%), чем за аналогичный период прошлого года.
Как уточнили в Фонде социального страхования Новосибирской области, в эту сумму входят и пособия для родителей по уходу за больным ребенком или по уходу за больным членом семьи, а также выплаты здоровым людям, которые сидели на карантине.
В Новосибирской области начался всплеск заболеваемости коронавирусом. За день в регионе регистрируют больше 150 больных. Люди сидят на больничном и ждут, когда у них возьмут анализ на COVID, без результатов которого нельзя выйти на работу или вернуться в школу. С