Расходы на оплату больничных в Новосибирской области выросли на три миллиарда

В этом году выросли расходы государства на оплату больничных листов — Фонд социального страхования подсчитал выплаты за 10 месяцев в Новосибирской области.



Как рассказали в областном Фонде социального страхования, за период с января по октябрь 2020 года жителям региона выплатили больничные на сумму больше 8 миллиардов рублей ( 8 330 686 190 ).