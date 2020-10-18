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В Китае коронавирус впервые нашли на замороженных продуктах

От упаковки можно заразиться

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Коронавирус обнаружили на упаковке рыбы

Коронавирус обнаружили на упаковке рыбы

В Китае коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы. Об этом сообщил Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

— Это первый случай, когда живой новый коронавирус был на внешней упаковке замороженных пищевых продуктов, и было подтверждено, что контакт с внешней упаковкой, зараженной новым коронавирусом, может вызвать инфекцию, — пишут китайские исследователи.

Чтобы не заразиться от упаковки, они советуют держать продукты в чистоте, а также не хранить вместе сырые продукты и приготовленные.

Ранее исследователи из японского Медицинского университета Киото выяснили, как долго коронавирус может жить на коже человека — в среднем около девяти часов, что примерно в пять раз превышает такой же показатель у вирусов гриппа.

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COVID-19Китайкоронавирус
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