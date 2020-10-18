Смертельная операция: житель Новосибирска третий год судится с врачами, которые лечили его маму

Уголовное дело и суд



Родные Людмилы Дударевой, убежденные в халатности врачей, в 2018 году подали иск в суд. Позже была проведена судебно-медицинская экспертиза, в процессе которой, по словам юриста Татьяны Москаленко, произошло ещё одно нарушение:



— Экспертами выступили заинтересованные лица. В состав экспертизы были включены: один из врачей новосибирской областной больницы и замглавврача станции скорой медицинской помощи. А это прямо запрещено как Гражданско-процессуальным кодексом, так и законом об экспертной деятельности. Соответственно, экспертиза ничего не показала.



Юрист также сомневается по поводу хирурга, которого якобы доставляли на операцию санитарной авиацией.



— Операцию проводили два хирурга, был один анестезиолог и медсестра. Да, они все новосибирские, и все работники областной больницы, — недоумевает Татьяна Москаленко.



В итоге суд отказал родным погибшей в удовлетворении иска. Семья подала апелляцию. Отдельную апелляцию, по словам юриста, подала и прокуратура, которая выступала наблюдателем процесса.



Что говорят врачи



Получить внятный комментарий от новосибирского Минздрава не удалось. Корреспондент НГС отправил запрос, в котором обозначил четыре вопроса. Информацию, связанную с диагнозом погибшей и её персональными данными, мы не стали уточнять. Было понятно, что ответ на такое не получить в связи с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», запрещающим врачам распространять сведения о пациентах.

В запросе мы попросили медиков объяснить: почему скорая помощь тянула с доставкой пациента в больницу, из-за чего хирурги откладывали операцию в ту ночь, действительно ли в ту дату сосудистого хирурга доставляли санитарной авиацией в больницу и существует ли какое-либо распоряжение главного врача новосибирской областной больницы Анатолия Юданова о запрете проведения операций по ночам дежурной бригадой? Такое предположение сделал сын погибшей женщины.



Ответ по существу мы не получили. Минздрав сообщил, что все вопросы, кроме одного, несут врачебную тайну. Засекречена даже предполагаемая доставка врача в больницу санавиацией.



— ГБУЗ НСО «ГНОКБ» является многопрофильным медицинским учреждением, оказывающим медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Главным врачом Анатолием Юдановым распоряжения о запрете проведения хирургических операций дежурными бригадами в ночное время не издавались, — ответили на единственный журналистский вопрос.



В больнице редакции предложили следующий вариант — они согласились прокомментировать ситуацию подробно при условии, что сын умершей женщины приедет к ним лично и даст письменное разрешение на передачу такой информации НГС. Сын Людмилы Дударевой сделал это. Только вот спустя несколько дней Минздрав прислал отписку, в которой сообщил, что все равно не может предоставить информацию редакции НГС.

— Согласно постановлению Конституционного суда РФ <…>, медицинским организациям надлежит по требованию супруга, супруги, близких родственников, членов семьи или иных лиц, указанных в добровольном информированном согласии пациента на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента. <…> Документов, дающих вам право на ознакомление со сведениями, составляющими врачебную тайну, сыном Дударевой в Министерство здравоохранения НСО не предоставлено, — сообщили в Минздраве.



Пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева уточнила, что давать ответ на журналистский запрос им категорически запретили юристы.



— Если бы вы были указаны в информированном согласии этой женщины как лицо, которому можно передавать сведения о её лечении, тогда юристы говорят, что вам можно было бы передать, — объяснила Светлана Шуваева.



Ответить на неудобные вопросы согласилась только главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Время приезда бригады скорой помощи в ту январскую ночь, по её словам, затянулось из-за большого количества вызовов.



— Тогда была эпидемия гриппа. Количество вызовов превышало обычное количество практически в два раза. Доходило до 3000 вызовов в сутки. И в первую очередь, в соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи, выполнялись экстренные вызовы с угрозой для жизни. А потом уже — с угрозой для здоровья. Боли в животе — это угроза для здоровья. Поэтому мы приехали не через 20 минут. Были более срочные вызовы, — объясняет Ирина Большакова.



По поводу отказа фельдшера участвовать в переноске больной главврач скорой пояснила, что по всем инструкциям и правилам ни фельдшер, ни водитель скорой не могут участвовать в переноске больного:



— Фельдшер по своим обязанностям должен организовать процесс переноски… А водители, во-первых, не являются сотрудниками станции скорой помощи, во-вторых, они не имеют права оставить машину без присмотра, а, в-третьих, после физического напряжения они не должны садиться за руль. К сожалению, по-моему, в 2015 году у нас со скорой помощи убрали санитаров. Мы их для этого и нанимали на работу. Это очень больная тема для наших сотрудников.

