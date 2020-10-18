Смертельная операция: житель Новосибирска третий год судится с врачами, которые лечили его маму

Сын умершей 85-летней жительницы Новосибирска судится с врачами
Сын 85-летней сибирячки Людмилы Дударевой больше трёх лет пытается доказать, что его мать умерла по вине врачей областной больницы и скорой помощи. Женщина поступила в больницу с острой болью из-за тромбоза и умерла на следующий день после операции. Родные уверены, что если бы медики среагировали быстрее, то пенсионерку можно было бы спасти. Тем не менее суд посчитал иначе и отказал сыну в иске к врачам. Сейчас судебная тяжба продолжается — впереди апелляция, к делу подключилась прокуратура. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил со всеми сторонами, чтобы понять — как умерла пожилая женщина и есть ли тут вина врачей. На диалог пошли все, кроме Минздрава.
Что случилось в 2017 году
История эта началась более трёх лет назад: около часа ночи
— Мама у нас была достаточно бодрая. Ежегодно ездила в санатории. И конкретно
Первый раз родные вызвали скорую в час ночи. Через 20 минут позвонили ещё раз, чтобы выяснить, почему врачей до сих пор нет. В итоге машина приехала почти через час — в 01:50. Хотя по утверждённым стандартам скорой помощи, подчеркивает в разговоре сын, на вызов с острой болью должны прибыть в течение 20 минут.
В квартиру поднялась фельдшер, увидела корчившуюся от боли Людмилу Филипповну и измерила ей давление. В общей сложности медик находилась в квартире полтора часа: осматривала больную, несколько раз измерила ей давление, но не спешила везти женщину в больницу.
— Когда спросили об этом, фельдшер ответила, что нести больную она одна не может и вообще это не её дело — переносить. Мол, ищите тех, кто понесёт, — вспоминает сын.
Найти ночью кого-то из соседей, которые бы помогли поднять и вынести женщину на улицу, не удалось. Тогда сын потребовал вызвать вторую бригаду скорой помощи.
— Сама фельдшер нести отказалась. Так бы мы втроём смогли вполне унести: я, фельдшер и водитель скорой. К тому же сейчас по стандартам они с водителем должны носить. А мама сама идти уже не могла. В итоге приехала вторая бригада, и мы втроём донесли маму до машины. Это уже было в начале четвёртого, — рассказывает сын Людмилы Дударевой.
Ночь в больнице, операция и смерть
Дежурные хирурги в областной больнице, со слов мужчины, сразу же определили диагноз (это случилось в 03:50) и установили давность заболевания — в пределах двух часов.
— Человека с таким диагнозом можно спасти, если операцию сделать только в течение шести часов. А позже, даже если кровоток восстановлен, смерть неизбежна. То есть операция, по расчётам врачей, должна быть закончена к восьми часам, чтобы уложиться в эти шесть часов. Но после установления диагноза они не стали делать операцию. Хирург начал кому-то звонить, а потом ушёл, и больше я его не видел, — рассказывает сын Людмилы Дударевой, ссылаясь на медицинские стандарты.
«Очевидно, что сосудистые операции наиболее целесообразны. Речь, как правило, идёт о вмешательстве на верхней брыжеечной артерии. Восстановление кровотока по мезентериальным артериям в течение первых 6 часов с момента окклюзии обычно приводит к предотвращению гангрены кишечника и восстановлению его функций». («Клиническая хирургия. Национальное руководство», том 2)
Операцию Людмиле Дударевой сделали к 10 часам утра. Сын женщины подчеркивает: операция началась в то время, когда должна была уже закончиться (в документах, по его словам, указано другое время начала операции).
— По документам операция началась в 06:20. Но, даже если она началась в это время, хотя это не так, они потеряли два с половиной часа. А теперь говорят, что операция началась поздно, потому что на месте не было сосудистого хирурга, которого якобы доставляет санитарная авиация. Но это издевательство: областная больница — крупнейшая за Уралом, Новосибирск — третий город в России, в облбольнице есть оборудование и врачи… Так каких хирургов и откуда сюда доставляют? Специальности «сосудистый хирург» в медицинском классификаторе вообще нет. Есть торакальный хирург, есть сердечно-сосудистый хирург, есть просто хирург… И это — не сердце, а желудок. А по квалификационным требованиям к хирургам — любой хирург обязан делать такую операцию. А тут их было три, — не понимает сын Дударевой.
Проведённая операция не спасла женщину: Людмила Филипповна умерла на следующий день —
Мнение юриста: что нарушили врачи
Юрист Татьяна Москаленко считает, что медики нарушили регламенты и инструкции — как сотрудники скорой помощи, так и врачи областной больницы.
— Здесь нарушены порядки оказания скорой медицинской помощи при тромбозе, острой боли в животе… Нарушены положения скорой помощи: обязанности фельдшера и водителя бригады, прописанные в должностных инструкциях. Нарушено национальное руководство по хирургии в части сроков оказания операции: необходимо было провести операцию в течение шести часов, — перечисляет юрист.
Для того чтобы только получить у врачей документы, необходимые для суда и правоохранительных органов, семье Людмилы Дударевой потребовалось несколько месяцев.
— Я ходил на приём к заместителю министра здравоохранения Елене Аксёновой, она сначала говорила, что разберёмся. Ходил к руководителю Росздрава по области, она вообще сказала, что это не их вопрос и надо дождаться, что представит больница… В итоге решено было, что нет никаких нарушений. А сейчас я разбираюсь и уже понимаю, что по стандартам медицинской помощи это был экстренный случай и дежурные хирурги обязаны были сразу делать операцию. А они включают круговую поруку: ничего не видим, ничего не понимаем, — возмущается сын Людмилы Дударевой.
Уголовное дело и суд
Родные Людмилы Дударевой, убежденные в халатности врачей, в 2018 году подали иск в суд. Позже была проведена судебно-медицинская экспертиза, в процессе которой, по словам юриста Татьяны Москаленко, произошло ещё одно нарушение:
— Экспертами выступили заинтересованные лица. В состав экспертизы были включены: один из врачей новосибирской областной больницы и замглавврача станции скорой медицинской помощи. А это прямо запрещено как Гражданско-процессуальным кодексом, так и законом об экспертной деятельности. Соответственно, экспертиза ничего не показала.
Юрист также сомневается по поводу хирурга, которого якобы доставляли на операцию санитарной авиацией.
— Операцию проводили два хирурга, был один анестезиолог и медсестра. Да, они все новосибирские, и все работники областной больницы, — недоумевает Татьяна Москаленко.
В итоге суд отказал родным погибшей в удовлетворении иска. Семья подала апелляцию. Отдельную апелляцию, по словам юриста, подала и прокуратура, которая выступала наблюдателем процесса.
Что говорят врачи
Получить внятный комментарий от новосибирского Минздрава не удалось. Корреспондент НГС отправил запрос, в котором обозначил четыре вопроса. Информацию, связанную с диагнозом погибшей и её персональными данными, мы не стали уточнять. Было понятно, что ответ на такое не получить в связи с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», запрещающим врачам распространять сведения о пациентах.
В запросе мы попросили медиков объяснить: почему скорая помощь тянула с доставкой пациента в больницу, из-за чего хирурги откладывали операцию в ту ночь, действительно ли в ту дату сосудистого хирурга доставляли санитарной авиацией в больницу и существует ли какое-либо распоряжение главного врача новосибирской областной больницы Анатолия Юданова о запрете проведения операций по ночам дежурной бригадой? Такое предположение сделал сын погибшей женщины.
Ответ по существу мы не получили. Минздрав сообщил, что все вопросы, кроме одного, несут врачебную тайну. Засекречена даже предполагаемая доставка врача в больницу санавиацией.
— ГБУЗ НСО «ГНОКБ» является многопрофильным медицинским учреждением, оказывающим медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Главным врачом Анатолием Юдановым распоряжения о запрете проведения хирургических операций дежурными бригадами в ночное время не издавались, — ответили на единственный журналистский вопрос.
В больнице редакции предложили следующий вариант — они согласились прокомментировать ситуацию подробно при условии, что сын умершей женщины приедет к ним лично и даст письменное разрешение на передачу такой информации НГС. Сын Людмилы Дударевой сделал это. Только вот спустя несколько дней Минздрав прислал отписку, в которой сообщил, что все равно не может предоставить информацию редакции НГС.
— Согласно постановлению Конституционного суда РФ <…>, медицинским организациям надлежит по требованию супруга, супруги, близких родственников, членов семьи или иных лиц, указанных в добровольном информированном согласии пациента на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента. <…> Документов, дающих вам право на ознакомление со сведениями, составляющими врачебную тайну, сыном Дударевой в Министерство здравоохранения НСО не предоставлено, — сообщили в Минздраве.
Пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева уточнила, что давать ответ на журналистский запрос им категорически запретили юристы.
— Если бы вы были указаны в информированном согласии этой женщины как лицо, которому можно передавать сведения о её лечении, тогда юристы говорят, что вам можно было бы передать, — объяснила Светлана Шуваева.
Ответить на неудобные вопросы согласилась только главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова. Время приезда бригады скорой помощи в ту январскую ночь, по её словам, затянулось из-за большого количества вызовов.
— Тогда была эпидемия гриппа. Количество вызовов превышало обычное количество практически в два раза. Доходило до 3000 вызовов в сутки. И в первую очередь, в соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи, выполнялись экстренные вызовы с угрозой для жизни. А потом уже — с угрозой для здоровья. Боли в животе — это угроза для здоровья. Поэтому мы приехали не через 20 минут. Были более срочные вызовы, — объясняет Ирина Большакова.
По поводу отказа фельдшера участвовать в переноске больной главврач скорой пояснила, что по всем инструкциям и правилам ни фельдшер, ни водитель скорой не могут участвовать в переноске больного:
— Фельдшер по своим обязанностям должен организовать процесс переноски… А водители, во-первых, не являются сотрудниками станции скорой помощи, во-вторых, они не имеют права оставить машину без присмотра, а, в-третьих, после физического напряжения они не должны садиться за руль. К сожалению, по-моему, в 2015 году у нас со скорой помощи убрали санитаров. Мы их для этого и нанимали на работу. Это очень больная тема для наших сотрудников.
Истории, связанные со смертями пациентов, которым оказали медицинскую помощь и вроде бы вылечили, в Новосибирске, к сожалению, периодически случаются. В апреле НГС рассказал историю о