ФАС вдвое сбила цену на лекарство от коронавируса. Но оно все равно дорогое

Федеральная антимонопольная служба установила максимальную цену на препарат фавипиравир, который используют в России для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас он стоит от
— На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.) препараты с этим МНН (международное непатентованное наименование. — Прим. ред.) обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат «Авиган», цена на который составляет
Таким образом, упаковка фавипиравира, содержащая
Фавипиравир на днях был включен в список жизненно важных лекарств. Это рецептурный препарат, назначать который должен доктор. Лекарство имеет массу побочных эффектов, оно противопоказано беременным женщинам и детям, людям с некоторыми хроническими заболеваниями.