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ФАС вдвое сбила цену на лекарство от коронавируса. Но оно все равно дорогое

Максимальная цена на фавипиравир — 100 рублей за таблетку

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В аптеках препараты будут всё равно стоить больше шести тысяч рублей

В аптеках препараты будут всё равно стоить больше шести тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба установила максимальную цену на препарат фавипиравир, который используют в России для лечения коронавирусной инфекции. Сейчас он стоит от 11 320 рублей и выше, с учетом новых правил цена должна стать ниже почти в два раза.

— На момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Прим. ред.) препараты с этим МНН (международное непатентованное наименование. — Прим. ред.) обращались на территории Индии и Китая, в том числе оригинальный препарат «Авиган», цена на который составляет 100 рублей за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России и была поддержана всеми членами комиссии, — заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

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Таким образом, упаковка фавипиравира, содержащая 50 таблеток, должна стоить не больше 5500 рублей. Но это не конечная цена для потребителя — за эти деньги продавать препарат будут производители. Предельные размеры оптовых и розничных надбавок установят в регионах после их согласования с антимонопольной службой. В Москве, например, после регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир его максимальная стоимость в рознице с учетом надбавок составит 6875 руб., включая НДС.

Фавипиравир на днях был включен в список жизненно важных лекарств. Это рецептурный препарат, назначать который должен доктор. Лекарство имеет массу побочных эффектов, оно противопоказано беременным женщинам и детям, людям с некоторыми хроническими заболеваниями.

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