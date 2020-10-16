Власти закупят для новосибирских медиков миллион масок

Власти НСО выделят из резервного фонда деньги на маски для медиков
Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании правительство Новосибирской области решило купить миллион защитных масок. Деньги выделят из резервного фонда.
— Дополнительные средства будут направлены на приобретение
Ранее стало известно о том, что Министерство здравоохранения Новосибирской области закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно для лечения пациентов на дому. Такая мера уже была принята в Челябинской области.
В аптеках сейчас продаются два препарата для лечения