Власти закупят для новосибирских медиков миллион масок

Ранее стало известно о том, что Министерство здравоохранения Новосибирской области закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно для лечения пациентов на дому. Такая мера уже была принята в Челябинской области.

В аптеках сейчас продаются два препарата для лечения COVID-19 — «Арепливир» и «Коронавир». В основе обоих лежит одно и то же действующее вещество — фавипиравир, о котором до этого года если и говорили, то только в научных и медицинских кругах. В России зарегистрировали его лишь в этом году, поэтому пациентам о нём, как правило, ничего не известно. Мы поговорили с доктором и изучили медицинские рекомендации, чтобы разобраться, что это за средство.

