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Власти закупят для новосибирских медиков миллион масок

Также планируется приобрести 5 тысяч тест-систем для выявления РНК коронавируса

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Помимо защитных масок, власти НСО закупят препарат от коронавируса и тест-системы

Помимо защитных масок, власти НСО закупят препарат от коронавируса и тест-системы

Власти НСО выделят из резервного фонда деньги на маски для медиков

Сегодня, 16 октября, на внеочередном заседании правительство Новосибирской области решило купить миллион защитных масок. Деньги выделят из резервного фонда.

— Дополнительные средства будут направлены на приобретение 1 миллиона штук средств индивидуальной защиты для обеспечения работников государственных учреждений, подведомственных региональному Министерству здравоохранения. Кроме того, из резервного фонда ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» предоставлены субсидии на приобретение 5 тысяч тест-систем для выявления РНК коронавируса, а также лекарственного препарата «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

СЮЖЕТ

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Ранее стало известно о том, что Министерство здравоохранения Новосибирской области закупит лекарство от коронавируса, чтобы выдавать его бесплатно для лечения пациентов на дому. Такая мера уже была принята в Челябинской области.

В аптеках сейчас продаются два препарата для лечения COVID-19 — «Арепливир» и «Коронавир». В основе обоих лежит одно и то же действующее вещество — фавипиравир, о котором до этого года если и говорили, то только в научных и медицинских кругах. В России зарегистрировали его лишь в этом году, поэтому пациентам о нём, как правило, ничего не известно. Мы поговорили с доктором и изучили медицинские рекомендации, чтобы разобраться, что это за средство.

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COVID-19НовосибирскНовосибирская областькоронавирус
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